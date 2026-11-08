布碌崙籃網亞太裔之夜 親子互助會創辦人獲獎

布碌崙(布魯克林)籃網隊(Brooklyn Nets)的亞太裔文化之夜(AAPI Night)，表揚紐約親子互助會(PCR)共同創辦人兼執行董事黃妮可(Nicole Huang，右)，以及共同創辦人、董事會成員Iris Ng(圖左)。(紐約親子互助會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙籃網在AAPI Night頒發社區卓越獎，肯定PCR共同創辦人黃妮可與Iris Ng長年服務移民家庭及推動社區參與的貢獻。

布碌崙 (布魯克林)籃網隊(Brooklyn Nets)近日在巴克萊中心(Barclays Center)舉辦亞太裔文化之夜(AAPI Night)，表揚對布碌崙社區有貢獻的亞太裔人士。紐約親子 互助會(PCR)共同創辦人兼執行董事黃妮可(Nicole Huang)，以及共同創辦人、董事會成員Iris Ng，獲頒「社區卓越獎」(Community Excellence Award)，表揚她們多年來服務布碌崙移民 家庭。

「社區卓越獎」由籃網隊設立，表揚透過領導力、社區服務及為他人創造發展機會，對布碌崙社區帶來正面影響的個人。籃網隊在獲獎通知中特別肯定黃妮可在支持移民家庭、推動青少年發展、家庭服務、公民參與及社區志願服務等方面的工作。

PCR表示，協會長期深耕布碌崙移民社區，為兒童、青少年及家庭提供親子教育、家庭支持、心理健康教育及社區資源轉介等服務，也舉辦青少年成長活動和社區志工服務，鼓勵居民參與社區事務。該會從最初幾個人開始，到現在已有越來越多家庭、義工和社區夥伴加入。

PCR表示，這次獲獎不只是肯定兩名創辦人，也是肯定多年來投入社區服務的工作人員、義工、合作夥伴和社區家庭。從公園清潔、家長互助小組到青少年活動，每項服務都靠社區各界長期參與和支持。

PCR亦透過聲明感謝此殊榮，「社區服務不一定要驚天動地。願意聽一個家庭說說困難、陪一個青少年長大，或花幾個小時讓社區環境變好一點，這些看起來很小的事，都有它的意義。」