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挺社區防罪 金兌錫頒民間巡邏隊2.6萬元

記者高雲兒╱紐約報導
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活動也向多名警員頒發表揚狀，包括紐約市警社區事務警探黃凌欽(中)。(記者高雲兒╱...
活動也向多名警員頒發表揚狀，包括紐約市警社區事務警探黃凌欽(中)。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

金兌錫在法拉盛向紐約公共安全巡邏隊頒發2萬6000元撥款，支持防詐講座與社區服務，並表揚警員與民間巡邏力量，強調警民合作與長者防騙。

眾議員金兌錫(Ron Kim)7日在法拉盛社區防罪講座上，向紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)頒發2萬6000元公益撥款支票，由總隊長李啟基代表接受，以支持巡邏隊持續舉辦防詐講座及社區活動。現場並表彰多名紐約市警警員及民間巡邏隊成員，肯定他們長期投入社區治安工作的貢獻。

金兌錫表示，維護社區安不能單靠民間組織，也須仰賴紐約市警及皇后區地檢署的合作。他指出，華人及其他移民居民，尤其年長者，持續面臨各類詐騙威脅，因此向社區普及防罪知識十分重要。而為了持續提供活動場地、講座、其他社區服務，今年繼續為紐約公共巡邏隊爭取2萬6000元資金，支持相關計畫延續。

李啟基表示，保障社區安全需要雙管齊下，一方面透過巡邏隊員在社區巡邏，協助維持治安；另一方面定期舉辦防罪講座，向居民介紹近期犯罪手法及預防措施，讓民眾提高警覺，減少受害風險。

活動也向多名警員頒發表揚狀，包括紐約市警社區事務警探黃凌欽(Ares Huang)、Hao Huynh，以及109分局防罪警員John Vlaovich。主辦方感謝他們長期投入社區服務，協助居民認識詐騙手法、提高安全意識，並促進警民合作。金兌錫並向紐約公共巡邏隊成員頒發表揚狀，感謝他們投入時間協助維護社區安全。

金兌錫另談及近期受到關注的成人日間照護中心問題。他表示，大多數中心仍致力為長者提供良好服務，不應因少數違規業者而讓整個行業受到負面影響；對於違法經營者，則應予以處理，讓正常服務長者的機構得以持續運作。

活動也向多名警員頒發表揚狀，包括紐約市警社區事務警探Hao Huynh(中)。(...
活動也向多名警員頒發表揚狀，包括紐約市警社區事務警探Hao Huynh(中)。(記者高雲兒╱攝影)

州眾議員金兌錫(Ron Kim)7日在法拉盛社區防罪講座上，向紐約公共安全巡邏隊...
州眾議員金兌錫(Ron Kim)7日在法拉盛社區防罪講座上，向紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)頒發2萬6000元公益撥款支票。(記者高雲兒╱攝影)

活動也向多名警員頒發表揚狀，包括109分局防罪警員John Vlaovich(中...
活動也向多名警員頒發表揚狀，包括109分局防罪警員John Vlaovich(中)。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 他在法拉盛社區防罪講座上，向紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)頒發2萬6000元公益撥款，由總隊長李啟基代表接受，用於持續推動防詐講座與社區活動。

  • 金兌錫指出，社區安全不能只靠民間組織，還需要紐約市警與皇后區地檢署配合；同時華人與移民長者常受詐騙威脅，因此防罪知識普及十分重要。

  • 他認為多數成人日間照護中心仍在認真服務長者，不應因少數違規業者而影響整個行業；對違法經營者應依法處理，以保障正常機構持續提供服務。

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