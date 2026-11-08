美中教育峰會 聚焦青少年成長與AI

7日下午的三場平行分論壇，分別聚焦數位時代青少年學習與發展、藝術教育，以及AI教育與創新。圖為AI分論壇圓桌對話「重新定義人工智能時代的教育：以人為本還是技術驅動」。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 美中教育峰會在哥大開幕，聚焦AI、青少年成長與藝術教育，並推出耐挫教育、AI創新協會、赴華獎學金等合作安排。

「2026美中教育峰會」7日在哥倫比亞大學舉行開幕式，以「跨越百年的對話」為主題，匯聚美國、中國及加拿大 高校與教育界代表，探討人工智慧(AI)、青少年心理成長及藝術教育。會議並提出青少年耐挫教育合作計畫、AI教育創新協會倡議及赴華交流獎學金等安排，將教育對話延伸至課堂與學生交流。

本屆峰會活動由哥大 耐挫與創新教育研究中心(EPIC)、華美協進社、亞洲教育北京論壇、北京大學 教育學院、南京大學教育研究院及孔裔國際教育集團聯合主辦。近百名教育、心理、藝術與科技領域人士參與，代表來自哥大、北京大學及多倫多大學等數十所高校。

開幕式由華美協進社社長余進主持，董事會聯合主席靳羽西、哥大教育學院院長貝利(Thomas Bailey)、EPIC主任林曉東等人致辭。林曉東在會上發起「美中青少年成長發展計畫」，邀請兩國中小學、教育集團及高校研究團隊合作，把失敗心理與教育研究轉化為課程、教學資源及教育政策建議。本屆峰會也是華美協進社百周年系列活動之一。

7日下午的三場平行分論壇，分別聚焦數位時代青少年學習與發展、藝術教育，以及AI教育與創新。AI論壇亦推出了「國際人工智慧與教育創新協會」(IAAIE)創立倡議，由多倫多大學安大略教育研究院高級研究科學家普光彪(Paul Pu)發起協調，規畫推動教師專業學習、研究出版、資源共享及教育AI產品開發與評估等合作。

組委會並提出每年在美中輪流舉辦峰會的安排，計畫2027年在中國舉行第二屆。亞洲教育北京論壇擬聯合高校及教育集團提供500個獎學金名額，支持美國中學生赴華參加冬夏令營及文化研學；另有機構倡議成立「美中國際教育聯盟」，促進學術交流、科研合作及人才培養。