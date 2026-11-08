我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跌倒別慌張 掌握技巧可降低傷害

「可負擔」UC加大擲1.9億購海景酒店 用途與學術不沾邊

美中教育峰會 聚焦青少年成長與AI

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
7日下午的三場平行分論壇，分別聚焦數位時代青少年學習與發展、藝術教育，以及AI教...
7日下午的三場平行分論壇，分別聚焦數位時代青少年學習與發展、藝術教育，以及AI教育與創新。圖為AI分論壇圓桌對話「重新定義人工智能時代的教育：以人為本還是技術驅動」。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

美中教育峰會在哥大開幕，聚焦AI、青少年成長與藝術教育，並推出耐挫教育、AI創新協會、赴華獎學金等合作安排。

「2026美中教育峰會」7日在哥倫比亞大學舉行開幕式，以「跨越百年的對話」為主題，匯聚美國、中國及加拿大高校與教育界代表，探討人工智慧(AI)、青少年心理成長及藝術教育。會議並提出青少年耐挫教育合作計畫、AI教育創新協會倡議及赴華交流獎學金等安排，將教育對話延伸至課堂與學生交流。

本屆峰會活動由哥大耐挫與創新教育研究中心(EPIC)、華美協進社、亞洲教育北京論壇、北京大學教育學院、南京大學教育研究院及孔裔國際教育集團聯合主辦。近百名教育、心理、藝術與科技領域人士參與，代表來自哥大、北京大學及多倫多大學等數十所高校。

開幕式由華美協進社社長余進主持，董事會聯合主席靳羽西、哥大教育學院院長貝利(Thomas Bailey)、EPIC主任林曉東等人致辭。林曉東在會上發起「美中青少年成長發展計畫」，邀請兩國中小學、教育集團及高校研究團隊合作，把失敗心理與教育研究轉化為課程、教學資源及教育政策建議。本屆峰會也是華美協進社百周年系列活動之一。

7日下午的三場平行分論壇，分別聚焦數位時代青少年學習與發展、藝術教育，以及AI教育與創新。AI論壇亦推出了「國際人工智慧與教育創新協會」(IAAIE)創立倡議，由多倫多大學安大略教育研究院高級研究科學家普光彪(Paul Pu)發起協調，規畫推動教師專業學習、研究出版、資源共享及教育AI產品開發與評估等合作。

組委會並提出每年在美中輪流舉辦峰會的安排，計畫2027年在中國舉行第二屆。亞洲教育北京論壇擬聯合高校及教育集團提供500個獎學金名額，支持美國中學生赴華參加冬夏令營及文化研學；另有機構倡議成立「美中國際教育聯盟」，促進學術交流、科研合作及人才培養。

精華 FAQ

  • 峰會以「跨越百年的對話」為主題，重點討論人工智慧、青少年心理成長與藝術教育，並希望把學術交流延伸到課堂、研究與學生互動層面。

  • 會議提出美中青少年成長發展計畫、國際人工智慧與教育創新協會倡議，以及赴華交流獎學金等安排，目標是推動教師研修、資源共享與教育研究合作。

  • 組委會規畫峰會每年在美中輪流舉辦，並計畫2027年在中國辦第二屆；同時擬提供500個獎學金名額，支持美國中學生赴華參加冬夏令營與文化研學。

哥大 加拿大 北京大學

上一則

法拉盛推拿店華女遭刺身亡 警鎖定劫殺嫌犯 店面前一日遭成人場所投訴

下一則

紐約政壇的東亞裔女性 13日曼哈頓放映
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美洲中國工程師學會大紐約分會 法拉盛開年會

美洲中國工程師學會大紐約分會 法拉盛開年會
麥當勞教育博覽會 法拉盛登場11/22（日） 專家解析大學申請趨勢

麥當勞教育博覽會 法拉盛登場11/22（日） 專家解析大學申請趨勢
訪羅德島州與華府 台青年團來美交流

訪羅德島州與華府 台青年團來美交流
麥當勞教育博覽會 11月22日喜來登酒店登場

麥當勞教育博覽會 11月22日喜來登酒店登場

熱門新聞

紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

2026-11-02 16:50
紐約州長霍楚(中)3日選舉日上午走訪法拉盛第22公立小學投票所，與市議員黃敏儀(左)、州參議員劉醇逸(右)一同向選民致意。(記者戴慈慧／攝影)

霍楚壓倒性擊敗布萊克曼 連任紐約州長

2026-11-04 06:12
日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡。（記者 胡聲橋╱攝影 ）

日落公園7大道華人住宅半夜突發火災 6人死亡

2026-11-05 09:50
28歲跑者蘇亞雷斯在布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)濱海綠道慢跑時頸部遭刺重傷，依賴維生系統三天後，於11月2日晚間不治身亡。(市警提供)

紐約布碌崙女跑者遭割頸亡 落網兇嫌竟在公立小學任職

2026-11-07 13:47
布碌崙華社一住宅發生三級火災，致六死。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙華人公寓凌晨大火6死9傷 疑電線短路起火引燃鋰電池

2026-11-06 06:03
圖為機場免稅店示意圖。（路透）

旅客自助結帳還要多付「員工福利費」？甘迺迪機場挨轟

2026-11-05 15:58

超人氣

更多 >
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…
川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手
德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE

德州變天後 民主黨籍休士頓市長限縮警察通報ICE
馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了

馬斯克再次告白：我愛中國 中國汽車公司太強了