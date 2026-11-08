紐約鋰電池火災 今年暴增68%

紐約市議會議長梅寧(Julie Menin)。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約鋰離子電池火災今年激增至406宗，造成9死70傷，布碌崙與布朗士接連奪命後，市議會與州議員紛紛推動監督與管制。

紐約布碌崙 (布魯克林)日落公園8大道一棟民宅5日上午發生大火，造成六名華裔居民喪生。布朗士區上月底也有一起電動自行車電池火災，奪走一家四口性命。市議會議長梅寧 (Julie Menin)宣布，將於本月20日召開緊急監督聽證會，調查今年全市鋰離子電池火災較去年同期激增68%的問題。

市消防局(FDNY)統計顯示，今年截至6日，全市已發生406宗由鋰電池 引發或疑由鋰電池引發的火災，創歷史新高。

梅寧在聲明中表示，兩起火災共奪走10名紐約市民的生命，凸顯必須盡快採取行動。

她指出，電動自行車和電動滑板車已成為通勤族和外送員常用的交通工具，市府必須正視鋰離子電池帶來的消防安全風險。聽證會將聽取市府機構、消防安全專家、倡議團體及民眾的證詞。

執法消息人士指出，日落公園火災現場發現鋰離子電池，消防局在廢墟內搜出至少兩輛鋰電池電動自行車。目前雖懷疑是人為縱火，但市消防局6日表示，起火原因仍在調查中。

市消防局統計顯示，鋰電池火災從2021年的104宗逐年增至2025年的292宗。今年至今已有406宗，比去年同期的241宗增加68%，造成九人死亡、70人受傷。

最新一期市長管理報告(Mayor's Management Report)也顯示，2026財政年度全市住宅火災共2萬1475宗，比上一財年增加6%。

以行政區來看，布碌崙是鋰電池火災最嚴重的一區。市消防局今年已確定由鋰電池造成的276宗火災中，布碌崙佔93宗，其次是曼哈頓62宗、皇后區57宗、布朗士54宗、史泰登島10宗。

日落公園火災發生後曾到現場了解情況的州眾議員鄭永佳(Lester Chang)，已在州議會提出管制鋰電池的提案。

州眾議會提案A0723限制在紐約市住宅建築和學校附近設置大型電池儲能系統。

他與州眾議員伊查斯(Christopher Eachus)共同提出的A11362提案則針對鋰離子電池的消防安全，要求銷售、維修或存放鋰離子電池、電動自行車及類似設備的商家，必須配備相應的消防和滅火設備。兩項提案已於5月13日送交州眾議會消費者事務與保護委員會審議。

市議會議長梅寧宣布，將於本月20日召開緊急監督聽證會，調查今年全市鋰離子電池火災較去年同期激增68%的問題。圖為此前市議員黃友興與社區居民集會，表達對鋰電池儲能設施選址鄰近學校及住宅區的憂慮。(記者許振輝╱攝影)