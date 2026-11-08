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人口老化…紐約州白卡支出本財年逼近1340億

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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根據州府最新公布的財政報告，本財年全州白卡支出預計達1337億元，較五年前增加約...
根據州府最新公布的財政報告，本財年全州白卡支出預計達1337億元，較五年前增加約444億元，增幅接近50%。人口老化、醫療成本上漲，以及長者居家護理與長期照護需求增加，是推動支出快速成長的主要原因。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州白卡支出本財年升至1337億元，五年大增近五成，主因是人口老化、醫療與長照成本上升，未來雖增幅放緩，財政壓力仍不容忽視。

紐約州白卡(Medicaid)支出持續攀升。根據州府最新公布的財政報告，本財年全州白卡支出預計達1337億元，較五年前增加約444億元，增幅接近50%。人口老化、醫療成本上漲，以及長者居家護理與長期照護需求增加，是推動支出快速成長的主要原因。

彭博社報導，紐約州預算處在近日公布了2027財年中期財政計畫更新報告，顯示白卡支出由2022財年的893億元，攀升至2027財年預估的1337億元，五年間增加近444億元。紐約州本財年自2026年4月1日開始，至2027年3月31日結束。

白卡主要為低收入家庭、長者及身心障礙人士提供醫療保障，經費由聯邦、州及地方政府共同負擔。根據最新預算，2027財年預計支出的1337億元中，聯邦政府負擔約769億元，州政府負擔約480億元，其餘約88億元由紐約市及各郡分攤。

州府指出，支出上升不僅與醫療服務使用量增加有關，醫院及療養院的給付標準提高、處方藥價格上漲，以及居家個人護理服務需求成長，也推高整體成本。

其中，長者照護被視為重要因素。州府財政報告指出，管理式長期照護計畫(Managed Long-Term Care，簡稱MLTC或長照），以及服務長者和同時參加白卡、聯邦紅藍卡(Medicare)人士的其他計畫，目前合計占白卡總支出約60%，預計到2028年將接近70%。

MLTC主要為需要長期照護的長者及身心障礙人士安排居家護理、個人照護等服務，讓有需要的民眾可以繼續在社區生活，而不必完全依賴療養院。

隨著嬰兒潮世代步入老年，相關需求預計進一步擴大。州府估計，到2030年，65歲以上居民將占紐約州總人口的21%，高於2010年的13%。人口結構變化將使長期照護成為州財政面臨的持續壓力。

值得注意的是，儘管過去五年白卡支出增加近五成，州府仍預估未來兩個財年支出增幅將大幅放緩。根據最新計畫，2028財年白卡支出預計約1350億元，較前一年增加約1%；2029財年則約1370億元，增幅約1.5%。

不過，州府也在財政報告中警告，醫療成本持續上升、長期照護需求擴大等因素，可能使未來實際支出超出預期。若缺乏有效的成本控制措施，白卡計畫的長期財政可持續性仍將面臨挑戰。

精華 FAQ

  • 根據州府最新財政報告，2027財年紐約州白卡支出預計達1337億元，較2022財年的893億元增加近444億元，五年間增幅接近50%。

  • 主要原因包括人口老化、醫療成本上漲、醫院與療養院給付提高、處方藥價格攀升，以及長者居家護理和個人照護需求持續增加。

  • 州府預估2028財年與2029財年白卡支出增幅將放緩至約1%和1.5%，但也警告若成本控制不足，醫療與長照需求擴大仍可能讓實際支出超出預期。

紐約州 白卡 紐約市

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