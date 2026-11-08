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紐約政壇的東亞裔女性 13日曼哈頓放映

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約市立大學亞美╱亞洲研究所(AAARI)將於13日晚在曼哈頓舉辦紀錄片「不再隱...
紐約市立大學亞美╱亞洲研究所(AAARI)將於13日晚在曼哈頓舉辦紀錄片「不再隱形：紐約政壇的東亞裔女性」。(AAARI提供)

AI摘要

文章摘要整理：

AAARI將在曼哈頓放映《不再隱形：紐約政壇的東亞裔女性》，透過多位亞裔女性民選官員經歷，呈現亞裔參政、社區代表權與選區重劃帶來的政治變化。

紐約市立大學亞美╱亞洲研究所(AAARI)將於13日晚，在曼哈頓舉辦紀錄片「不再隱形：紐約政壇的東亞裔女性」(Invisible No More: East Asian Women in NYC Politics)放映及座談，呈現亞裔女性如何走進民選公職，以及亞裔人口增長對紐約政治版圖的影響。導演董陵軒(Larry Tung)與共同製作人瓦妮(Mehrunnisa Wani)將出席，與觀眾交流。

這部片長49分鐘的紀錄片，以市議員李琳達(Linda Lee)、黃敏儀(Sandra Ung)、莊文怡(Susan Zhuang)等人的從政經歷為主線，另訪問州參議員劉醇逸(John Liu)及前州參議員曲怡文(Iwen Chu)。受訪者談及投身公共服務的原因、進入政壇面對的障礙，以及當選後如何代表社區發聲。

李琳達為韓裔，代表皇后區東部；黃敏儀的選區涵蓋法拉盛；莊文怡則代表布碌崙(布魯克林)第43選區，三人的經歷呈現紐約亞裔社區不同的參政途徑。

影片著重關注布碌崙的「亞裔機會選區」(Asian opportunity district)。該選區在2023年市議會選區重劃後形成，反映區內亞裔人口增加，以及社區爭取政治代表權的努力。影片藉此探討，人口結構的變化如何進一步轉化為選舉參與、政策倡議及民選代表席位，也將女性在政治領域面臨的族裔與性別障礙納入討論。

董陵軒來自台灣，現於紐約時裝技術學院(FIT)任教。他介紹作品時表示，約25年前初到紐約，曾對當時亞裔民選官員寥寥無幾感到驚訝，此後便持續關注亞裔參政。拍攝期間，他訪問民選官員、歷史學者及社區組織者，前後斷續製作約兩年。他也坦言，並非每位受邀官員都願意接受訪問，有些人的受訪時間亦相當有限。

共同製作人瓦妮現任市立大學約克學院新聞學教師。她此前表示，越來越多亞裔進入決策位置，令她感受到社區話語權及政治討論的改變；作為女性，看到有相近生活經驗的人參與城市決策，對她尤其具有意義。董陵軒則希望透過影片，鼓勵年輕一代、尤其是亞裔青年投入公共事務。

影片獲2024年AAARI研究基金資助，於2025年11月在紐約紀錄片影展首映。此次放映定於13日(周五)晚6時至7時30分，在曼哈頓西43街25號十樓1000室舉行，對公眾開放，僅限現場參加，須預先登記。詳情可瀏覽AAARI官方網站aaari.info。

精華 FAQ

  • 影片以李琳達、黃敏儀、莊文怡等亞裔女市議員為主線，也訪問劉醇逸與曲怡文，重點呈現亞裔女性進入民選公職的歷程，以及她們在政壇面對的障礙與社區發聲方式。

  • 活動由紐約市立大學亞美╱亞洲研究所舉辦，時間是13日晚6時至7時30分，地點在曼哈頓西43街25號10樓1000室。活動對公眾開放，但需預先登記且僅限現場參加。

  • 影片認為該選區反映2023年市議會重劃後的亞裔人口成長，也象徵社區爭取政治代表權的成果，並進一步討論人口結構變化如何轉化為選舉參與、政策倡議與席位擴大。

曼哈頓 亞裔 李琳達

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