美東空軍子弟小學校友會 劉嘉玲任新會長

美東空軍子弟小學校友會致力聯繫旅居美東地區的空軍子弟小學校友，透過聯誼活動維繫同窗情誼。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 美東空軍子弟小學校友會6日在皇后區舉行交接典禮，劉嘉玲接任會長，表示將延續聯誼與會務推動，凝聚旅美校友向心力。

美東空軍子弟小學校友會6日在皇后區 華僑文教服務中心舉行新舊會長交接儀式，由劉嘉玲 接任新會長，卸任會長黃湘瑞結束兩年任期。華僑文教服務中心主任王怡如監交，傑出校友鄭向元、楊愛倫及前會長張彰華等人到場見證。劉嘉玲表示，將運用過去參與校友會工作的經驗，繼續推動校友交流與會務發展。

據介紹，美東空軍子弟小學校友會成立兩年多，致力聯繫旅居美東地區的空軍子弟小學校友，透過聯誼活動維繫同窗情誼。黃湘瑞擔任會長期間，推動校友會相關事務，並感謝會員及各界過去兩年的支持。

劉嘉玲表示，自己過去已有校友會工作的經驗，對校友聯繫及組織運作並不陌生，希望將相關經驗運用於新任會長工作，持續凝聚會員向心力，促進不同世代校友之間的交流。

空軍子弟小學的歷史可追溯至1934年，由時任中央航空學校校長周至柔創辦。1949年前後，隨著空軍部隊及眷屬遷往台灣，空軍陸續設立13所子弟小學，為軍眷子女提供教育，部分學校也招收其他軍種子弟。如今校友散居海內外，透過各地校友組織維持聯繫。在紐約，空軍子弟小學校友過去曾參與雙十國慶升旗典禮、退伍軍人節遊行等社區活動。

美東空軍子弟小學校友會6日在皇后區華僑文教服務中心舉行新舊會長交接儀式，由劉嘉玲(左四)接任新會長。(記者高雲兒╱攝影)