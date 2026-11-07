美東空軍子弟小學校友會 劉嘉玲任新會長
美東空軍子弟小學校友會6日在皇后區舉行交接典禮，劉嘉玲接任會長，表示將延續聯誼與會務推動，凝聚旅美校友向心力。
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美東空軍子弟小學校友會6日在皇后區舉行交接典禮，劉嘉玲接任會長，表示將延續聯誼與會務推動，凝聚旅美校友向心力。
美東空軍子弟小學校友會6日在皇后區華僑文教服務中心舉行新舊會長交接儀式，由劉嘉玲接任新會長，卸任會長黃湘瑞結束兩年任期。華僑文教服務中心主任王怡如監交，傑出校友鄭向元、楊愛倫及前會長張彰華等人到場見證。劉嘉玲表示，將運用過去參與校友會工作的經驗，繼續推動校友交流與會務發展。
據介紹，美東空軍子弟小學校友會成立兩年多，致力聯繫旅居美東地區的空軍子弟小學校友，透過聯誼活動維繫同窗情誼。黃湘瑞擔任會長期間，推動校友會相關事務，並感謝會員及各界過去兩年的支持。
劉嘉玲表示，自己過去已有校友會工作的經驗，對校友聯繫及組織運作並不陌生，希望將相關經驗運用於新任會長工作，持續凝聚會員向心力，促進不同世代校友之間的交流。
空軍子弟小學的歷史可追溯至1934年，由時任中央航空學校校長周至柔創辦。1949年前後，隨著空軍部隊及眷屬遷往台灣，空軍陸續設立13所子弟小學，為軍眷子女提供教育，部分學校也招收其他軍種子弟。如今校友散居海內外，透過各地校友組織維持聯繫。在紐約，空軍子弟小學校友過去曾參與雙十國慶升旗典禮、退伍軍人節遊行等社區活動。
校友會6日在皇后區華僑文教服務中心舉行新舊會長交接儀式，由劉嘉玲接任新會長，黃湘瑞則結束2年任期，現場並有多位校友與僑界人士見證。 劉嘉玲表示自己過去已有校友會工作經驗，未來將把相關組織與聯繫經驗運用到新職務上，持續推動校友交流、會務發展，並凝聚不同世代會員的向心力。 該校友會成立2年多，主要聯繫旅居美東地區的空軍子弟小學校友，透過聯誼活動維繫同窗情誼；而空軍子弟小學的歷史可追溯至1934年，校友遍布海內外。
精華 FAQ
校友會6日在皇后區華僑文教服務中心舉行新舊會長交接儀式，由劉嘉玲接任新會長，黃湘瑞則結束2年任期，現場並有多位校友與僑界人士見證。
劉嘉玲表示自己過去已有校友會工作經驗，未來將把相關組織與聯繫經驗運用到新職務上，持續推動校友交流、會務發展，並凝聚不同世代會員的向心力。
該校友會成立2年多，主要聯繫旅居美東地區的空軍子弟小學校友，透過聯誼活動維繫同窗情誼；而空軍子弟小學的歷史可追溯至1934年，校友遍布海內外。
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