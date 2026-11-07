霍楚、曼達尼談托育財源 富人加稅無共識

州長霍楚(Kathy Hochul)與市長曼達尼(Zohran Mamdani)6日在波多黎各SOMOS會議期間共同亮相，將合作焦點放在勞工家庭與托育財源。(取自州長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 霍楚與曼達尼在SOMOS會議同台，雖都強調合作推動托育與勞工家庭，但對是否向富人加稅仍未形成共識。

州長霍楚 (Kathy Hochul)與市長曼達尼 (Zohran Mamdani)6日在波多黎各SOMOS會議期間共同亮相，將合作焦點放在勞工家庭與托育財源。被問及是否向富人加稅時，曼達尼表示維持原有立場。霍楚則強調，要找到可持續的方式充分資助托育，未直接承諾提高所得稅。

霍楚競選期間曾表示，不希望明年提高所得稅。6日面對記者追問，她將回答轉向托育經費，並提及與曼達尼合作推動的高價第二住宅附加稅，以及她於2023年提出、其後實施的薪資流動稅增幅，作為籌措公共服務財源的例子。

曼達尼則表示，自己在稅收問題上的立場始終清楚，現在也沒有改變，但期待繼續與霍楚維持有效合作，為勞工家庭帶來成果。他強調，雙方合作的效益，應是市民能在荷包中感受到的改善。

兩人這番答問，顯示擴大托育仍是州市合作重點，至於新增經費是否來自提高富人稅負，尚無共同方案。

這是兩人在期中選舉後首次共同公開亮相。當天上午，他們在聖胡安(San Juan)的非營利組織El Puente，參加西語裔聯盟(Hispanic Federation)舉辦的圓桌，聽取當地團體對乾旱、缺水及氣候風險的說明。曼達尼指出，不少被稱作自然危機的問題，其實源於政治選擇。霍楚則表示，紐約將繼續保持溝通。

美聯社報導，兩人並承諾支持波多黎各復原，當天公布的另一項合作由西語裔聯盟與紐約聯邦住房貸款銀行(Federal Home Loan Bank of New York)提供28萬元，協助島內十個社區防災據點改善儲水等設施。

SOMOS每年在選舉後於波多黎各舉行，吸引紐約民選官員、工會、企業及社區組織參與，也是各方討論下一年度政策的重要場合。今年會上，向富人及企業加稅的要求再次升溫。此次選舉後，美國民主社會主義者組織(DSA)在州議會的代表人數將由八人增至16人，盟友希望藉此推動更累進的稅制、擴大托育及提高最低工資。