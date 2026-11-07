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MTA主席：看好民主黨國會撥款交通建設

記者范航瑜╱紐約報導
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待爭取更多聯邦支持的項目，包括沿125街向西延伸第二大道地鐵，以及目前僅落實約半...
待爭取更多聯邦支持的項目，包括沿125街向西延伸第二大道地鐵，以及目前僅落實約半數資金的跨區快線(Interborough Express，IBX)。(取自MTA官方Flickr)

AI摘要

文章摘要整理：

MTA主席利博表示，民主黨掌控國會後，紐約交通建設爭取聯邦資金的前景更佳，盼延續現有補助並推動跨區快線與第二大道延伸等新項目。

大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)表示，民主黨在期中選舉取得國會控制權後，他對紐約大眾運輸建設爭取聯邦資金更有信心，除盼確保現有工程獲得撥款，也希望為連接布碌崙(布魯克林)與皇后區的跨區快線等新項目爭取經費。

利博在WNYC節目受訪時指出，華府過去幾年的「反城市」路線應告終。他說，國會如今獲得選民授權，應停止針對城市的政策。「對MTA而言，這不僅關乎既有項目能否繼續，也關乎能否推動下一批大型交通建設。」

他將希望寄托於紐約州國會代表團，包括有望分別出任眾議院議長及參議院多數黨領袖的傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)與舒默(Chuck Schumer)，以及聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)在參院撥款小組委員會的領導角色。利博表示，盼藉此改善紐約長期獲聯邦資源不足的局面。

川普總統自2025年上任後，聯邦政府與州府及MTA在交通政策上多次交鋒，包括試圖叫停堵車費、威脅撤回第二大道地鐵延伸工程撥款，以及接管賓州車站(Penn Station)改建主導權。

聯邦地面交通計畫的後續授權，是MTA關注的資金來源。MTA透過前總統拜登(Joe Biden)的基建法獲得約2億5600萬元。利博希望新國會延續相關資金，支持無障礙設施及號誌升級。

不過，原有長期授權雖涵蓋至2026財年，美國公共運輸協會資料顯示，國會已通過短期延長至12月11日(周五)的法案，且未延續部分預先撥款，長期資金安排仍待解決。

待爭取更多聯邦支持的項目，包括沿125街向西延伸第二大道地鐵，以及目前僅落實約半數資金的跨區快線(Interborough Express，IBX)。後者擬利用既有貨運鐵路走廊，連接布碌崙日落公園與皇后區，讓跨區通勤多一條鐵路選擇。

MTA官方資料顯示，跨區快線規畫全長14哩、設18站，可轉乘17條地鐵線，端到端車程預計約32分鐘。對日落公園等沿線居民而言，新線有望縮短往返兩區的時間。項目目前仍在環境審查與設計階段。

精華 FAQ

  • 他認為民主黨在期中選舉後取得國會控制權，可扭轉華府近年偏向城市不利的政策，讓紐約更有機會爭取交通建設所需的聯邦資金。

  • 他除了希望確保既有工程持續獲得撥款，也想為第二大道地鐵向125街延伸，以及跨區快線IBX等新計畫爭取更多聯邦經費。

  • IBX目前仍處於環境審查與設計階段，規畫全長14哩、設18站，可轉乘17條地鐵線，利用貨運鐵路走廊連接布碌崙與皇后區。

MTA 民主黨 皇后區

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