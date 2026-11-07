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州會考退場 皇后區25學區談升學銜接

記者高雲兒╱紐約報導
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取消統一考試門檻是否意味著畢業標準降低，市教育局表示，改革並非降低要求，而是讓學...
取消統一考試門檻是否意味著畢業標準降低，市教育局表示，改革並非降低要求，而是讓學生透過研究專題、作品集及口頭答辯等方式，展示理解和運用知識的能力。圖為高中老師正為學生備考作準備。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區第25學區說明紐約市高中畢業制度改革，州會考將退場，但學分、成績單與替代評量仍會保留並銜接大學要求。

皇后區第25學區教育委員會(CEC25)近日舉行例會，介紹高中畢業制度改革。市教育局表示，正與紐約市立大學(CUNY)等高等教育機構合作，確保新的畢業途徑符合大學招生要求，未來高中成績單也將保留課程、成績及學分等重要資料。

紐約州已逐步取消高中州會考(Regents Exams)作為畢業門檻。根據會議，新制度雖不再要求學生必須通過州會考才能畢業，但仍須完成規定學分。未來成績單將繼續列明修讀課程、成績、學分及進階課程等資訊，供大學招生人員評估學生的學術能力。對於申請紐約州以外大學的學生，市教育局也將提供相關指引。

至於取消統一考試門檻是否意味著畢業標準降低，市教育局表示，改革並非降低要求，而是讓學生透過研究專題、作品集及口頭答辯等方式，展示理解和運用知識的能力。為避免不同學校因資源及教學方式不同而出現評分差異，教育局計畫建立共同評分標準，讓教師使用一致的評估要求及學生作品範例，並校準評分結果。具體細則仍在制定中。

新制度也計畫擴大高中畢業文憑上的額外認證，包括雙語能力認證(Seal of Biliteracy)及公民素養認證(Seal of Civic Readiness)，讓學生展示不同領域的學習成果。按照目前規畫，2029至2030學年及之後，相關認證與新式成績單將逐步擴展，其中目前就讀六年級及以下的學生，未來高中成績單還將增加綜合能力評估紀錄。

除了畢業制度，課程內容也將調整。個人理財教育本學年已在初、高中階段擴大推行，涵蓋預算管理、信用與債務、收入、儲蓄及投資，並將於2027至2028學年延伸至小學。氣候教育則將於同一學年擴展至初、高中，2028至2029學年再延伸至小學，內容包括氣候變遷的原因、影響及應對方法。

第25學區表示，區內學校目前已有部分符合改革方向的課程及活動，包括代數一、美國歷史、地球科學及生命科學等州會考相關課程，以及初中個人理財教育、辯論、數學競賽和公民參與活動。學區也將檢視不同學生參與這些學習機會的情況，思考如何擴大相關資源。

精華 FAQ

  • 不再要求學生必須通過州會考才能畢業，但仍需完成規定學分。市教育局強調，改革重點是改用其他方式評估學生能力，而不是降低畢業標準。

  • 成績單將繼續列明修讀課程、成績、學分，以及進階課程等資料，讓大學更完整了解學生的學術表現。市教育局也會向申請紐約州外大學者提供指引。

  • 學生可透過研究專題、作品集和口頭答辯展示能力，並配合共同評分標準。另將擴大雙語與公民素養認證，並持續推廣個人理財與氣候教育。

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