市府擬增遊民所 民代關切選址

馬斯佩(Maspeth)工業區的一處設施，預計提供165個床位，專門收容單身成年男性。代表當地的市議員黃友興(Phil Wong)表示，近日才被通知有關計畫，對選址及可能對周邊社區造成的影響表示嚴重關切。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 市府擬在未來4年於全市增設12間遊民所，以較完善設施取代商業酒店安置家庭，但皇后區部分選址已引起民代與居民關切。

市遊民 服務局(DHS)宣布，計畫於2027年至2030年間，在全市五區增設12間遊民所，其中曼哈頓 四間、皇后區三間。市府稱，新設施將逐步取代用作安置遊民家庭的商業酒店及設備不足的收容場所，但目前尚未公布全部選址、床位數及經費，民選官員已就部分選址表達疑慮。

該計畫被稱為市長曼達尼 (Zohran Mamdani)改革遊民安置制度的一部分。新遊民所將分布於曼哈頓四間、皇后區及布碌崙(布魯克林)各三間、布朗士與史泰登島各一間，於未來四年陸續啟用。市府希望透過較完善的設施改善家庭安置條件，減少對臨時酒店的依賴，並分散集中於少數社區的收容資源。

市府表示，與一般酒店房間不同，新家庭遊民所預計提供獨立廚房、浴室等生活設施，使家長能自行煮食，也讓子女有較穩定的日常作息。

市社會服務局局長道爾頓(Erin Dalton)表示，市府有責任為有需要者提供安全的臨時住所，新設施有助改善過時的安置條件，並朝各市議會選區更公平分擔收容責任的方向推進。DHS行政主管韓德森(Reesa Henderson)則說，讓家庭有廚房準備餐食、讓孩子有安靜的讀書空間，都是新設施規畫的重要考量；市府也希望盡可能將家庭安置在原居住行政區，減少學童轉校。

當局認為，以較適合長期使用的場所取代商業酒店，日後可降低開支。市府表示，將在各遊民所啟用前舉辦社區會議，聽取居民及相關機構意見。

根據黃友興辦公室發布的消息，皇后區的馬斯佩(Maspeth)遊民所預定設於法拉盛大道(Flushing Avenue)55-05號，鄰近第30市議會選區邊界，位於以商業及工業用途為主的區域。設施計畫由非營利機構Lantern負責營運。

黃友興表示，市府剛剛告知其辦公室這項提案，但當地居民及商家已面臨多項生活品質問題，在尚未充分了解可能影響的情況下，增設一處大型收容所，令人產生合理疑慮，「我對選址及其可能對周邊社區造成的影響有嚴重的關切。」

除了馬斯佩，市府也計畫在皇后區另外兩處地點增設收容設施。其中，位於木邊(Woodside)布碌崙皇后區高速公路西側(Brooklyn Queens Expressway West)24-30號的收容所，預計提供200個床位，服務單身成年人，由Samaritan Daytop Village負責營運。

另一處位於阿斯托利亞(Astoria)27大道9-16號，計畫設立250個家庭收容單位，由Westhab負責營運。

黃友興辦公室表示，預計將收到市府的正式通知，並要求與DSS及相關營運機構舉行會議，了解收容所的安全措施、日常營運安排，以及市府選擇該地點的原因。他還將持續要求市府提供更多資訊，確保周邊居民及商家的疑慮獲得充分回應。

市府擬增12間遊民所，曼哈頓、皇后區占七間。(記者劉梓祁╱攝影)