美華協會紐約分會慶50周年，聚焦亞裔平權與世代傳承。(主辦方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 美華協會紐約分會在曼哈頓華埠慶祝50周年，表揚多個推動亞裔平權與社區發展的個人及團體，並聚焦青年參與、移民權益與小商戶困境。

美華協會紐約分會(OCA-NY)近日在曼哈頓華埠舉行成立50周年慶典暨社區服務與領導力頒獎晚宴，表彰長期推動亞裔 文化、移民 權益與社區發展的個人及機構。活動回顧協會半世紀的平權工作，也聚焦新一代參與及小商戶面臨的挑戰。

成立於1976年的美華協會紐約分會，長年透過教育、選民參與、文化活動及仇恨犯罪預防計畫服務亞裔社區。會長李芷晴(Angela Li)表示，自己15歲時便加入協會，從實習生做起，相關經歷形塑了她對社區服務的認識及日後的職業方向。她也期望協會未來吸納更多年輕人，讓青年不僅參與活動，也能在社區事務中發聲，延續協會服務社區的精神。

獲頒「領導力獎」的「經濟正義副市長」蘇維思(Julie Su)是紐約市首位華裔 副市長。她表示，政策不能只由少數官員決定，長期被忽視的群體應有參與機會。本屆市府將關注住房、食品、托育與交通成本，並維護移民及勞工權益，讓不同背景的居民都能在紐約安居。

「社區獎」由紐約移民聯盟(NYIC)獲得。主席兼行政總裁阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，當前聯邦移民政策令社區承受巨大壓力，無論白宮或國會由誰掌權，面對不公義都應持續發聲。他呼籲各界不只慶祝過去50年的成果，更要繼續爭取移民的尊嚴與政治力量。

獲「開拓者獎」的泛亞劇社(Pan Asian Repertory Theatre)創辦藝術總監張渝(Tisa Chang)表示，劇社同樣迎來第50個演出季。她回顧在百老匯及影視界的經歷，指亞裔藝術家長期缺乏充分舞台，而這正是她創辦劇社的動力。未來仍須透過跨組織合作，為年輕藝術工作者創造機會。

「商業與社區傳承獎」則頒予珠江百貨(Pearl River Mart)。第二代總裁鄺瑛瑛(Joanne Kwong)指出，商店1971年創辦時，便希望以文化交流連結華埠與其他社區，如今仍以家族小商戶形式經營，支持亞裔藝術家及創業者。她向官員反映，租金、人工與關稅上漲已令小商戶負擔沉重，盼政策制定者正視其處境。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)、州參議員劉醇逸、州眾議員李榮恩(Grace Lee)、市主計長李文(Mark Levine)、市議員李琳達(Linda Lee)等官員及民代亦出席晚宴。