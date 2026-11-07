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台師大校長宋曜廷訪紐約 籲科技人才投入教育

記者戴慈慧／紐約報導
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國立台灣師範大學校長宋曜廷日前率團訪問紐約，並出席台師大美東校友會舉辦的歡迎餐會...
國立台灣師範大學校長宋曜廷日前率團訪問紐約，並出席台師大美東校友會舉辦的歡迎餐會，與校友及僑界人士齊聚一堂。（記者許振輝/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

台師大校長宋曜廷訪問紐約時強調，面對科技業薪資吸引人才，師大正鼓勵理工專業人士轉任教師，並持續推動校務轉型與海外校友情誼。

國立台灣師範大學校長宋曜廷日前率團訪問紐約，並出席台師大美東校友會舉辦的歡迎餐會。宋曜廷致詞時表示，隨著科技產業蓬勃發展，許多理工人才投入高薪職場，使教育界面臨師資短缺挑戰，但台師大始終堅守培育教師的使命，並積極鼓勵科技人才轉任教師，延續「為師為範」的精神。

此次活動由台師大美東校友會主辦，會長紀慶華主持，出席者包括駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、紐約華僑文教服務中心主任王怡如以及部分校友與僑界人士。

宋曜廷表示，台師大近年持續推動校務轉型，從過去以師資培育為主的學校，逐步發展為涵蓋多元專業的綜合型大學。他介紹，40年前學校僅有18個學系，如今已擴展至61個，除傳統教育及人文領域外，也積極發展電機、機械、光電、半導體及人工智慧等科技領域，並與台積電合作培育半導體人才。

不過，即使學校朝多元領域發展，教育仍是核心使命。隨著科技產業提供優渥薪資，許多理工科系畢業生選擇進入台積電、聯發科等企業，而非投入教職。為因應師資短缺，師大積極向科技業招手，鼓勵具有理工專業及職場經驗的人才接受師資培育。宋曜廷指出，相關招生計畫原訂招收30人，報名人數卻高達招生名額的45倍，申請者涵蓋電機、物理、化學、光電及資訊工程等領域，顯示仍有許多科技人才願意投入教育。

宋曜廷也重新詮釋台師大「為師為範」的精神，認為師大畢業生即使不從事教職，也應在職場及社會中成為他人的榜樣。他以「處事為師、職場為範」的校訓勉勵校友，無論從事何種行業，都應展現專業與品格。

台師大美東校友會已成立53年，長期致力凝聚校友情誼及推廣台灣文化。近年校友會持續舉辦「台灣童玩節」、「師大大師藝術節」，並參與紐約「Passport to Taiwan」等僑社活動。校友會今年也協助台師大美術系師生赴紐約進行海外教學，安排藝術機構參訪與交流。紀慶華表示，海外校友是連結母校與台灣的重要橋梁，也是文化傳承的重要力量。該會未來將持續串聯美東校友與社區資源，深化與母校合作，讓師大重視教育與服務社會的精神在海外延續。

精華 FAQ

  • 他在美東校友會餐會中強調，科技產業發展雖吸引理工人才，但教育界更需要優秀師資，因此台師大將持續鼓勵科技人才投入教職，延續「為師為範」精神。

  • 台師大已從以師資培育為主的學校，逐步發展為綜合型大學，學系數從40年前的18個擴增到61個，並布局電機、機械、光電、半導體與人工智慧等領域。

  • 台師大美東校友會主辦歡迎餐會，並長期凝聚校友情誼、推廣台灣文化，也協助母校師生赴紐約交流，成為連結海外校友、社區資源與母校的重要橋梁。

李志強

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