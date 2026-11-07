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李小龍「水的哲學」入電影 「埗老師」登紐約影展

記者顏潔恩╱紐約報導
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「埗老師」監製郭威賢(右二)與共同導演金珍(右一)，近期在曼哈頓舉辦的紐約短片電...
「埗老師」監製郭威賢(右二)與共同導演金珍(右一)，近期在曼哈頓舉辦的紐約短片電影節播映活動上，與其他電影工作者一同登台分享。(圖/郭威賢提供)

AI摘要

文章摘要整理：

短片《埗老師》在紐約短片電影節放映，作品藉李小龍「Be Water」哲學講述香港移民母親的身分與家庭轉變，並體現郭威賢把武術教育理念帶進影像創作的嘗試。

由紐約武術教育家郭威賢(William Kwok)發起、參與故事構思並推動籌資製作的短片「埗老師」(Bruce)，繼早前參與美國西岸及其他地區多個電影節後，近期在曼哈頓Cinema Village舉行的紐約短片電影節(New York Short Film Festival)中播映；郭威賢以監製身分與共同導演金珍(Katusha Jin)出席活動，並與專程到場支持的親人與多位學生一起欣賞該部電影。

「埗老師」由曾婉瑩(Kadi Tsang)與金珍共同執導，講述一位移居紐約的香港母親，在丈夫離世後面對生活與家庭關係的轉變，並在不同文化之間重新尋找身分與歸屬感的故事。電影透過李小龍「Be Water, My Friend」的哲學，探討人在面對失去、文化差異與生活轉變時，如何重新理解自己，以及與身邊人的關係。

郭威賢多年來致力於武術教育，並創辦Gotham Martial Arts和Martial Arts Education Society，將武術訓練延伸至身心覺察、個人發展及社區安全教育。他表示，自己所關注的不僅是武術技巧本身，更是人在面對不同環境與壓力時，如何保持覺察，作出適當的反應與選擇。

這次參與電影創作，正是他將武術哲學帶出課堂的一次實踐。他希望透過電影人物的經歷，把在武術訓練中強調的適應、覺察與轉變，帶入到移民生活、文化身分及家庭關係等議題中。郭威賢除了參與故事構思，也發起項目、推動籌集製作資金，支持兩位導演及創作團隊將故事搬上銀幕。

郭威賢指出，「埗老師」曾於2024年在皇后區和布碌崙(布魯克林)華人社區舉辦放映活動，其後陸續入選美國不同地區的影展。今次再於紐約影展亮相，讓這部從華裔移民生活經驗出發的作品，繼續與不同背景的觀眾交流。

對他而言，這部電影也是一次將教育理念轉化為文化創作的嘗試。他表示，從武術課堂到電影銀幕，媒介雖然不同，所關注的仍然是同一個問題，「人在面對變化時，如何保持自我，並找到繼續前行的方式。」

精華 FAQ

  • 《埗老師》近期在曼哈頓 Cinema Village 舉行的紐約短片電影節播映，發起並推動製作的郭威賢以監製身分出席，還有家人與多位學生到場支持。

  • 作品講述一位移居紐約的香港母親，在丈夫離世後面對生活與家庭關係變化，並在不同文化之間重新尋找身分與歸屬感，核心是失去、轉變與自我理解。

  • 郭威賢希望把武術課堂中的覺察、適應與轉變帶到電影中，讓觀眾看到人在面對壓力與變化時，如何保持自我、作出選擇，並找到繼續前行的方法。

李小龍 香港 曼哈頓

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