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中餐館串起藝術圈 高古軒展出周英華收藏 11大師作品亮相

記者劉梓祁／紐約報導
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周英華(左)與Tina Chow1979年在紐約東57街Mr Chow餐館樓上的...
周英華(左)與Tina Chow1979年在紐約東57街Mr Chow餐館樓上的公寓合影，後方為藝術家魯沙1973年的作品「Mr. Chow L.A.」。(Gagosian提供)

AI摘要

文章摘要整理：

高古軒將於曼哈頓展出周英華60年收藏，透過11件作品與藝術家畫冊，呈現Mr Chow與沃荷、巴斯奇亞等當代藝術大師的深厚交往。

高古軒畫廊(Gagosian)將於11月14日至12月22日在曼哈頓舉辦「朋友與傳奇：周英華收藏展」(Friends and Legends: The Collection of Michael Chow)，展出從周英華60年收藏中選出的11件作品，包括安迪沃荷(Andy Warhol)、巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat)及凱斯哈林(Keith Haring)等藝術家為他創作的肖像，重現中餐館「Mr Chow」與當代藝術圈數十年的交往。

安迪沃荷1985年在紐約Mr Chow餐館為其「雪豆」(snow pea)藝術作...
安迪沃荷1985年在紐約Mr Chow餐館為其「雪豆」(snow pea)藝術作品簽名，巴斯奇亞及藝術家尼曼(LeRoy Neiman)等人同席。(Gagosian提供)

周英華1939年出生於上海，是京劇「麒派」創始人周信芳之子，13歲赴英國求學，後在倫敦聖馬丁藝術學校學習，亦曾修讀建築。根據個人簡介，他早年從事繪畫，在英國藝術界曾遭排斥，後來轉向餐飲業，希望結合藝術、設計與中國飲食文化，促進東西方交流。1968年，他在倫敦創辦第一家「Mr Chow」，1974年進駐比佛利山莊，1979年落腳紐約，逐漸成為藝術、時尚及娛樂界人士的聚會場所。

高古軒創辦人高古軒(Larry Gagosian)表示，很難找到另一家與藝術界關係如此密切的餐館。他過去30多年常在「Mr Chow」舉辦聚會，與周英華的友誼更為長久。周英華則說，藝術與藝術家始終是其生活核心，每件藏品都承載一段故事、一個餐桌上的席位及一段珍貴友誼。部分肖像由他委託熟識的藝術家創作，其中不少多年來陳列於餐館內。

展品中，藝術家魯沙(Ed Ruscha)1973年的「Mr. Chow L.A.」，以蛋黃、豆醬、甜菜及椰奶等廚房食材寫出餐館名稱；施納貝爾(Julian Schnabel)則將顏料與盤碟碎片結合，當中包括來自「Mr Chow」的瓷器。沃荷1981年的肖像在兩幅畫板上重複呈現周英華形象，表面覆有閃爍的「鑽石粉塵」；哈林1986年則將三個周英華形象畫進一碗麵中，呼應餐館特色菜餚。

安迪沃荷1981年創作的「周英華肖像」，以絲網印刷及「鑽石粉塵」等媒材，在兩幅畫...
安迪沃荷1981年創作的「周英華肖像」，以絲網印刷及「鑽石粉塵」等媒材，在兩幅畫板上呈現周英華的形象。(Gagosian提供)

另外，霍克尼(David Hockney)繪製半身寫生肖像，費雪(Urs Fischer)則以蠟燭雕塑呈現人物，以及彼得布萊克(Peter Blake)的普普藝術作品，呈現不同藝術家對同一人的詮釋。

周英華回憶，1985年他坐在巴斯奇亞面前供其作畫，對方隨後卻不看人物與畫布，猛烈地在原有形象上覆畫。他形容巴斯奇亞是「受控的偶然」大師，認為作品帶有深刻洞察與個人情感。其它展品亦包括魯沙向周信芳致敬的作品，連結周英華的家族背景。

展覽還將展示一本藝術家繪畫冊(Artist Drawing Book)，收錄多位曾在「Mr Chow」用餐的藝術家留下的畫作與題字，不少在餐館即席完成。除巴斯奇亞、哈林和霍克尼，亦有培根(Francis Bacon)、賈斯培瓊斯(Jasper Johns)及湯伯利(Cy Twombly)等人的創作，成為餐館與藝術圈交往的檔案。

巴斯奇亞1985年創作的周英華肖像「無題」(Untitled)，以壓克力顏料及油...
巴斯奇亞1985年創作的周英華肖像「無題」(Untitled)，以壓克力顏料及油畫棒繪製。(Gagosian提供)

精華 FAQ

  • 展覽名為「朋友與傳奇：周英華收藏展」，將於11月14日至12月22日在曼哈頓舉辦，聚焦周英華60年收藏與他和藝術圈的關係。

  • 展品包括沃荷、巴斯奇亞與哈林等人的周英華肖像，也有魯沙以食材寫成餐館名、施納貝爾結合盤碟碎片創作等，呈現多元詮釋。

  • 周英華早年從事繪畫，後創辦Mr Chow，把藝術、設計與中國飲食文化結合，餐館因此成為藝術、時尚與娛樂人士長期聚會交流的場所。

中餐館 曼哈頓

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