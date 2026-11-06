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糧食券購菜優惠擴大 有望再增12超市

記者范航瑜╱紐約報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)5日宣布，擴大糧食券(SNAP)蔬果配...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)5日宣布，擴大糧食券(SNAP)蔬果配對優惠計畫「好物計畫」(Get the Good Stuff)，在目前21家參與商店之外，最多再增加12家。圖為曼達尼2日在布碌崙一處雜貨店。(取自市長辦公室)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市擴大SNAP蔬果配對優惠「好物計畫」，擬新增最多12家超市，並同步調整Health Bucks與商店招募安排。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)5日宣布，擴大糧食券(SNAP)蔬果配對優惠項目「好物計畫」(Get the Good Stuff)，在目前21家參與商店之外，最多再增加12家。領取糧食券的居民，在指定超市購買合資格水果、蔬菜及豆類，每花一元可再獲一元購物回贈，每日最多十元，供下次購買同類食品。

市衛生局與紐約市公共衛生基金合作招募商店，接受申請至11月20日(周五)晚11時59分。招募範圍涵蓋五區指定郵政區號，其中包括華埠10002、10013及布碌崙(布魯克林)日落公園11220、11232。新店合約預計自2027年2月起陸續生效。

居民則不必等候新店加入，即可到現有參與商店的客服櫃台、或向收銀員登記領取粉紅色計畫卡。結帳付款前先掃描粉紅卡，再使用EBT福利卡支付合資格食品，回贈便會存入粉紅卡。例如，花十元糧食券買菜，可累積十元回贈，下次再購買合資格食品時抵用。

優惠不限於新鮮蔬果，也涵蓋未添加糖、鹽或脂肪的冷凍、罐裝或乾製蔬果及豆類。市衛生局長馬丁(Alister F. Martin)表示，蔬果與豆類有助均衡飲食，並降低與飲食相關的疾病風險。衛生局研究發現，在面臨糧食不足風險的成年人中，近八成難以負擔均衡餐食。

現有參與商店中，布碌崙華人居民可留意Fort Hamilton Parkway 6502號的3 Guys From Brooklyn，該店列於衛生局現行參與名單。皇后區可樂娜(Corona)104街39-24號的Sea Town Fish and Farmers Market，則可供艾姆赫斯特(Elmhurst)一帶的華人居民選擇。居民可前往nyc.gov/health/goodstuff查閱店舖及中文資料，或在市府健康地圖nyc.gov/healthmap選擇「Healthy Eating with SNAP」，再點選「Supermarket Discounts」，查看參與商店的地址及電話。

市府上周還公布了「健康農夫市集券」(Health Bucks)調整計畫。自2027年1月起，糧食券用戶在參與農夫市場及農產品攤位，每花兩元可獲兩元蔬果券，每日領券上限由十元提高至14元。

精華 FAQ

  • 市府宣布擴大「好物計畫」，在現有21家參與商店外，最多再增加12家超市。糧食券用戶購買合資格蔬果與豆類時，可享每1元再回贈1元的優惠。

  • 居民可先在參與商店客服櫃台或向收銀員登記領取粉紅色計畫卡，結帳前先掃卡，再用EBT支付合資格食品，回贈會存入卡內，每日上限為10元。

  • 招募範圍涵蓋五區指定郵政區號，包括華埠10002、10013及布碌崙日落公園11220、11232。新店申請至11月20日截止，合約預計自2027年2月起陸續生效。

糧食券 曼達尼 布碌崙

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