州會考退場方案不明 霍楚憂文憑貶值 要求擴大州長教育權
紐約州準備取消州會考畢業門檻卻未訂明替代標準，州長霍楚擔心文憑貶值，並再度要求擴大州長對教育體系的控制權。
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紐約州準備取消州會考畢業門檻卻未訂明替代標準，州長霍楚擔心文憑貶值，並再度要求擴大州長對教育體系的控制權。
紐約州已決議逐步取消高中州會考(Regents exams)作為畢業門檻，但替代標準遲遲未明，引發剛成功連任的州長霍楚(Kathy Hochul)公開質疑。她警告，若缺乏清晰一致的替代方案，可能削弱紐約州高中文憑的含金量。
按照目前時間表，2027屆將是最後一批必須通過州會考才能畢業的學生。本屆高三生仍須通過英文、數學、科學及社會科等統一考試；其後三年，紐約市學生只須修畢並通過規定課程，便可取得文憑。
州教育廳仍在研擬長期畢業要求，此前提出的方向包括實作專案、讓高中生同步修讀大學課程等，但具體標準尚未敲定。霍楚發言人艾倫(Jonah Allon)表示，州教育評議會(Board of Regents)有責任維持學術嚴謹度，確保全州畢業標準清楚一致。
由17名成員組成的州教育評議會負責制定教育政策及任命教育廳長，成員由州議會選出，不直接向州長負責。霍楚因此再度主張，州長辦公室應對州教育廳擁有更多控制權。
霍楚近日受訪時曾抱怨，「民眾看到新聞標題說『紐約州放棄州會考』，便以為那是我的決定」。她表示，州府既然為教育提供經費，最終責任也應由州長承擔。不過，霍楚尚未表明是否主張保留州會考，也未說明支持哪些替代要求。
支持擴大州長權力者認為，現行體制缺乏清晰問責。紐約市教育局前高層韋斯伯格(Dan Weisberg)指出，州長若明確掌舵，可為全州學校建立較一致的政策方向，也讓選民知道應由誰為教育成果負責。
但接管教育廳也意味著，州長須直接承擔學生成績及改革成敗的政治責任。紐約教育支出居全美之首，學業表現卻僅屬中等；其他州的經驗也顯示，實作及能力導向的畢業標準並不容易落實。
教育倡導組織EdTrust已要求暫緩畢業標準改革兩年，以制定更清晰的方向，並給予學校充分準備時間。該組織行政總監表示，若州長掌握教育政策，也必須提出明確議程，並接受選民檢驗。
因為州會考將不再作為畢業門檻，但新的統一標準尚未定案。霍楚擔心若各校要求不一，會讓紐約州高中文憑失去原本的公信力與一致性。 依現行規劃，2027屆是最後一批必須通過州會考才能畢業的學生；之後3年，紐約市學生只要修畢並通過規定課程，就可取得文憑。 她認為現行制度下，州教育評議會不直接向州長負責，導致教育政策責任不清。若州長掌握更多權力，將更能統一政策方向，也讓選民知道該由誰負責教育成效。
精華 FAQ
因為州會考將不再作為畢業門檻，但新的統一標準尚未定案。霍楚擔心若各校要求不一，會讓紐約州高中文憑失去原本的公信力與一致性。
依現行規劃，2027屆是最後一批必須通過州會考才能畢業的學生；之後3年，紐約市學生只要修畢並通過規定課程，就可取得文憑。
她認為現行制度下，州教育評議會不直接向州長負責，導致教育政策責任不清。若州長掌握更多權力，將更能統一政策方向，也讓選民知道該由誰負責教育成效。
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