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流感激增、接種率低 醫師籲破除誤解

記者高雲兒胡聲橋╱紐約報導
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紐約市的流感季已進入高峰期，衛生官員呼籲應盡快接種流感疫苗。(美聯社)
紐約市的流感季已進入高峰期，衛生官員呼籲應盡快接種流感疫苗。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州流感季今年異常提前且病例激增，紐約市多項數據也持續上升，醫師提醒民眾破除對疫苗的誤解，儘早接種並做好防護。

紐約州今年流感季異常提前，確診病例較去年同期激增約五倍；紐約市9月以來每周通報的病例則增加四倍。

根據州衛生廳統計，截至10月17日，全州確認流感病例超過3500例，較去年同期增加約400%，衛生廳已於10月26日宣布流感進入廣泛流行期，比去年提前37天。紐約市的數據則顯示，全市甲型H1流感病例從9月初的平均每周57例增加到10月24日當週的498例；未分型甲型流感病例也從周均395例攀升至1583例。乙型流感病例也在增加，從周均112例增加至164例。而甲型H3流感病例則維持相對穩定。

其中，布碌崙(布魯克林)波羅園(Borough Park)的發病率居全市首位，達到全市平均水平的兩倍；曼哈頓格拉梅西公園/莫瑞山(Gramercy Park/Murray Hill)和上東區的發病率亦緊隨其後。

盡管如此，疫苗接種進度仍然落後。布碌崙邁蒙尼德醫療中心(Maimonides Health)傳染病科醫師鐘潔茜(Jessica J. Chung)表示，民眾對疫苗存在不少誤解，擔心接種後生病，或認為疫苗無法完全預防感染。她透露，就連自己的部分家人也不願接種，認為沒有太大必要。

鐘潔茜解釋，部分民眾接種後疫苗會出現發燒、發冷、肌肉痠痛等症狀，但這通常是身體產生免疫反應。一般注射型流感疫苗不含活病毒，不會讓接種者反而患上流感。此外，流感潛伏期約一至四天，有些人可能在接種前就已感染，恰好在接種後發病，因而誤以為是疫苗造成。至於「打了還是會得流感」的疑慮，她坦言，疫苗確實無法提供百分之百的保護，但有助於降低重症風險。

隨著感恩節及聖誕節臨近，鐘潔茜預計，家庭聚會及室內活動增加，可能使流感病例進一步上升，她建議民眾及早接種疫苗、勤洗手，在擁擠的公共場所考慮佩戴口罩；如患流感，可向醫師詢問抗病毒藥物克流感(Tamiflu)，若出現呼吸困難、持續高燒或症狀惡化，應及時就醫。衛生部門建議，如果突然出現發燒、畏寒和身體疼痛症狀，應考慮盡早接受流感或新冠病毒檢測。

精華 FAQ

  • 截至10月17日，全州確認流感病例已超過3500例，較去年同期增加約400%；州衛生廳並於10月26日宣布進入廣泛流行期，比去年提早37天，顯示疫情明顯升溫。

  • 紐約市9月以來病例明顯增加，甲型H1流感與未分型甲型流感都大幅攀升，乙型流感也在增加；其中布碌崙波羅園發病率最高，達全市平均的2倍。

  • 醫師指出，許多人誤以為疫苗會讓人得流感，或認為打了也沒用，但注射型疫苗不含活病毒，副作用多是免疫反應；她建議儘早接種、勤洗手，必要時考慮口罩與就醫。

流感 布碌崙 紐約市

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