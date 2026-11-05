取代垃圾袋 布碌崙首設700住宅垃圾箱

紐約市長曼達尼與市清潔局局長安德森日前在布碌崙高地安裝布碌崙首批住宅專用「帝國垃圾箱」。(取自市長辦公室)

AI摘要 文章摘要整理： 曼達尼與清潔局在布碌崙高地啟用首批住宅帝國垃圾箱，將於秋季前在第二社區委員會轄區設700多個固定式垃圾箱，取代路邊垃圾袋堆放。

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與市清潔局(DSNY)局長安德森(Gregory Anderson)近期在布碌崙 (布魯克林 )高地(Brooklyn Heights)安裝布碌崙首批住宅專用「帝國垃圾箱」(Empire Bins)，宣布將在布碌崙第二社區委員會轄區設置700多個街邊固定式垃圾箱，取代人行道上堆積如山的垃圾袋，預計秋季結束前完成。

第二社區委員會轄區涵蓋布碌崙市中心、博倫丘(Boerum Hill)、布碌崙高地、登波、格林堡(Fort Greene)、柯林頓丘(Clinton Hill)及布碌崙海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)等地，居民約13萬8000人。全面設置後，當地將不再允許垃圾袋堆放路邊，但回收袋仍可放置。

依規定，帝國垃圾箱將設於30戶以上的大樓前，10至30戶的建築可選擇加入，退出者須改用附輪子的小型垃圾桶，九戶以下的住宅及商家已被要求使用這類垃圾桶。這些垃圾桶由西班牙公司Contenur製造，需使用特殊鑰匙開啟，並由清潔局員工或建築管理人清理，市清潔局則為運用此款垃圾桶，將以北美首批自動側裝式垃圾車清運。

不過，由於垃圾箱設在路邊停車位上。根據市清潔局分析，當地2萬3795個路邊停車位中，約768個可能被取代。市府資料顯示，當地逾31%家庭至少擁有一輛車。

前市長亞當斯(Eric Adams)去年9月首度將垃圾箱引進布碌崙，設於學校建築外。此次是首度用於布碌崙住宅，也是首次在如此密集的地區部署。市清潔局去年夏天在曼哈頓第九社區委員會轄區設置約1100個垃圾箱，歷經寒冷多雪的冬季表現良好。官員表示，今年於哈林區設置首批帝國垃圾桶後，老鼠目擊次數下降。

明年垃圾箱將擴展至六個社區委員會轄區，包括布朗士第二區、布朗士第五區、皇后區第二區、曼哈頓第二區、布碌崙第八區及史泰登島第一區，預計為3500多棟建築設置6500多個垃圾箱。市府目標在2031年底前完成全市垃圾容器化。