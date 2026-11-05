取代垃圾袋 布碌崙首設700住宅垃圾箱
曼達尼與清潔局在布碌崙高地啟用首批住宅帝國垃圾箱，將於秋季前在第二社區委員會轄區設700多個固定式垃圾箱，取代路邊垃圾袋堆放。
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曼達尼與清潔局在布碌崙高地啟用首批住宅帝國垃圾箱，將於秋季前在第二社區委員會轄區設700多個固定式垃圾箱，取代路邊垃圾袋堆放。
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市清潔局(DSNY)局長安德森(Gregory Anderson)近期在布碌崙(布魯克林)高地(Brooklyn Heights)安裝布碌崙首批住宅專用「帝國垃圾箱」(Empire Bins)，宣布將在布碌崙第二社區委員會轄區設置700多個街邊固定式垃圾箱，取代人行道上堆積如山的垃圾袋，預計秋季結束前完成。
第二社區委員會轄區涵蓋布碌崙市中心、博倫丘(Boerum Hill)、布碌崙高地、登波、格林堡(Fort Greene)、柯林頓丘(Clinton Hill)及布碌崙海軍造船廠(Brooklyn Navy Yard)等地，居民約13萬8000人。全面設置後，當地將不再允許垃圾袋堆放路邊，但回收袋仍可放置。
依規定，帝國垃圾箱將設於30戶以上的大樓前，10至30戶的建築可選擇加入，退出者須改用附輪子的小型垃圾桶，九戶以下的住宅及商家已被要求使用這類垃圾桶。這些垃圾桶由西班牙公司Contenur製造，需使用特殊鑰匙開啟，並由清潔局員工或建築管理人清理，市清潔局則為運用此款垃圾桶，將以北美首批自動側裝式垃圾車清運。
不過，由於垃圾箱設在路邊停車位上。根據市清潔局分析，當地2萬3795個路邊停車位中，約768個可能被取代。市府資料顯示，當地逾31%家庭至少擁有一輛車。
前市長亞當斯(Eric Adams)去年9月首度將垃圾箱引進布碌崙，設於學校建築外。此次是首度用於布碌崙住宅，也是首次在如此密集的地區部署。市清潔局去年夏天在曼哈頓第九社區委員會轄區設置約1100個垃圾箱，歷經寒冷多雪的冬季表現良好。官員表示，今年於哈林區設置首批帝國垃圾桶後，老鼠目擊次數下降。
明年垃圾箱將擴展至六個社區委員會轄區，包括布朗士第二區、布朗士第五區、皇后區第二區、曼哈頓第二區、布碌崙第八區及史泰登島第一區，預計為3500多棟建築設置6500多個垃圾箱。市府目標在2031年底前完成全市垃圾容器化。
此次部署範圍是布碌崙第二社區委員會轄區，涵蓋布碌崙市中心、博倫丘、布碌崙高地、登波、格林堡、柯林頓丘及布碌崙海軍造船廠等地。 30戶以上的大樓前將設置帝國垃圾箱，10至30戶建築可選擇加入；退出者需改用附輪子的小型垃圾桶，9戶以下住宅及商家已被要求使用這類垃圾桶。 市府估計當地2萬3795個路邊停車位中約768個會被占用，但可望改善垃圾與鼠患問題。全市目標是在2031年底前完成垃圾容器化。
精華 FAQ
此次部署範圍是布碌崙第二社區委員會轄區，涵蓋布碌崙市中心、博倫丘、布碌崙高地、登波、格林堡、柯林頓丘及布碌崙海軍造船廠等地。
30戶以上的大樓前將設置帝國垃圾箱，10至30戶建築可選擇加入；退出者需改用附輪子的小型垃圾桶，9戶以下住宅及商家已被要求使用這類垃圾桶。
市府估計當地2萬3795個路邊停車位中約768個會被占用，但可望改善垃圾與鼠患問題。全市目標是在2031年底前完成垃圾容器化。
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