我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

黃之鋒被控「串謀勾結外國勢力罪」 判監10年

紐約市府合作吳明華 翻修布碌崙5公園13籃球場

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡崇信吳明華基金會通過市公園局的「認養一個公園」計畫投入資金，用以翻修布碌崙五個...
蔡崇信吳明華基金會通過市公園局的「認養一個公園」計畫投入資金，用以翻修布碌崙五個公園的13個籃球場。(取自谷歌街景)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市府與吳明華基金會合作，翻修布碌崙5個公園與遊樂場共13個籃球場，首批魚遊樂場3座球場已完工，並被視為改善社區公共安全的重要措施。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)、市公園局局長島村(Tricia Shimamura)和社會正義基金創始人、紐約自由隊和布碌崙(布魯克林)網隊老闆吳明華(Clara Wu Tsai)2日宣布，布碌崙魚遊樂場(Fish Playground)的三個籃球場已完成翻新，這個合作項目共計畫翻新包括日落公園在內的五個公園和遊樂場中的13個籃球場。

魚遊樂場籃球場的翻修工程包括安裝新籃板和籃網，重鋪灰、黑和海沫綠相間的球場地面。新增的長椅為球員和觀眾增加了休息空間，新的飲水噴泉則方便為到訪者補充水分。工程還更換了籃球場原有的鐵絲網圍欄。

蔡崇信吳明華基金會(Joe and Clara Tsai Foundation)的社會正義基金共為這個項目投資289萬元，項目工程通過市公園局的「認養一個公園」(Adopt-A-Park)計畫獲得資金。

除了魚遊樂場，社會正義基金還資助升級皇冠高地(Crown Heights)的羅賓遜遊樂場(Jackie Robinson Playground)、東紐約的布魯克倫球場(Breukelen Ballfields)、弗拉特蘭茲(Flatlands)的福克斯遊樂場(Fox Playground)和日落公園，一共包括這五個公園內的13個球場。

這些公園或遊樂場都是與市公園局協商後確定的，是社會正義基金種族正義倡議的一部分。該倡議旨在為布碌崙槍枝暴力猖獗的社區增添休閒場所和公園設施。

島村表示，通過這些翻新的球場，當局邀請市民將公園打造成他們自己的巴克萊中心(Barclays Center)，能夠為年輕人提供安全有趣的場所，極大改善公共安全，「這對於那些服務不足的社區來說尤為重要。」

「我們城市的公共籃球場不僅是健身場所，更是居民聚會和交流的空間」，吳明華說，「過去幾年，我們很自豪地在布碌崙投資超過280萬元，翻修13個籃球場。尤其令我們感到自豪的是，這些投資促使市府部門做出新的承諾，保護和維護更多這些重要的社區空間。每一次隨性比賽和每一次青少年聯賽都讓我們的社區更加緊密地聯繫在一起。」

精華 FAQ

  • 這項合作計畫共涵蓋布碌崙5個公園與遊樂場，總計翻新13個籃球場。首個完工的是魚遊樂場的3座球場，顯示工程已開始分階段推進。

  • 魚遊樂場的翻修包括新籃板與籃網、重鋪灰黑海沫綠球場地面，並增設長椅與飲水噴泉，同時更換原有鐵絲網圍欄，提升使用舒適度與安全性。

  • 這筆由蔡崇信吳明華基金會投入的289萬元，屬於種族正義倡議的一部分，目標是在布碌崙槍枝暴力較嚴重的社區增加休閒空間，讓年輕人有更安全的活動場所。

布碌崙 曼達尼 布魯克林

上一則

取代垃圾袋 布碌崙首設700住宅垃圾箱

下一則

第2屆中國獨立電影節在紐約重新出發 朱日坤片單保密
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙日落公園垃圾成患 將日清2次、設大型垃圾箱

布碌崙日落公園垃圾成患 將日清2次、設大型垃圾箱
造價410萬樹屋遊樂場 繩網橋因安全隱患關閉

造價410萬樹屋遊樂場 繩網橋因安全隱患關閉
紐約最危險路段之一 布碌崙日落公園3大道明年動工改造

紐約最危險路段之一 布碌崙日落公園3大道明年動工改造
紐約親子互助會 萬聖節家庭日同樂

紐約親子互助會 萬聖節家庭日同樂

熱門新聞

聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

2026-11-02 16:50
紐約州長霍楚(中)3日選舉日上午走訪法拉盛第22公立小學投票所，與市議員黃敏儀(左)、州參議員劉醇逸(右)一同向選民致意。(記者戴慈慧／攝影)

霍楚壓倒性擊敗布萊克曼 連任紐約州長

2026-11-04 06:12
州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

2026-10-28 16:00
澳籍華裔媒體人成蕾曾在中國官媒工作，卻在澳中關係緊張時淪為「人質外交」的犧牲品。她的中文新書「如果牆能說話：她在國安牢獄的1154天」近日在台灣出版、美國上市，書中記述了成蕾在長達三年的監禁中的點滴。(圖/季風出版提供)

因洩露國家機密遭中國關3年 澳籍華裔記者成蕾寫回憶錄

2026-10-31 10:10
市衛生局提醒家長，孩子討糖返家後，應先檢查再讓他們食用，並將外形酷似糖果、餅乾的大麻食品與一般零食分開存放。圖為示意圖。(本報檔案照)

萬聖節討糖慎防樂極生悲…家長須做1事 幫孩童把關

2026-10-30 13:53

超人氣

更多 >
這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒
民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響

民主黨大勝為何道瓊飆漲千點？高盛、大摩分析對AI數據中心投資影響
南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記
民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯
「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗