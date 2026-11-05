紐約市府合作吳明華 翻修布碌崙5公園13籃球場

蔡崇信吳明華基金會通過市公園局的「認養一個公園」計畫投入資金，用以翻修布碌崙五個公園的13個籃球場。(取自谷歌街景)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市府與吳明華基金會合作，翻修布碌崙5個公園與遊樂場共13個籃球場，首批魚遊樂場3座球場已完工，並被視為改善社區公共安全的重要措施。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)、市公園局局長島村(Tricia Shimamura)和社會正義基金創始人、紐約自由隊和布碌崙 (布魯克林 )網隊老闆吳明華(Clara Wu Tsai)2日宣布，布碌崙魚遊樂場(Fish Playground)的三個籃球場已完成翻新，這個合作項目共計畫翻新包括日落公園在內的五個公園和遊樂場中的13個籃球場。

魚遊樂場籃球場的翻修工程包括安裝新籃板和籃網，重鋪灰、黑和海沫綠相間的球場地面。新增的長椅為球員和觀眾增加了休息空間，新的飲水噴泉則方便為到訪者補充水分。工程還更換了籃球場原有的鐵絲網圍欄。

蔡崇信吳明華基金會(Joe and Clara Tsai Foundation)的社會正義基金共為這個項目投資289萬元，項目工程通過市公園局的「認養一個公園」(Adopt-A-Park)計畫獲得資金。

除了魚遊樂場，社會正義基金還資助升級皇冠高地(Crown Heights)的羅賓遜遊樂場(Jackie Robinson Playground)、東紐約的布魯克倫球場(Breukelen Ballfields)、弗拉特蘭茲(Flatlands)的福克斯遊樂場(Fox Playground)和日落公園，一共包括這五個公園內的13個球場。

這些公園或遊樂場都是與市公園局協商後確定的，是社會正義基金種族正義倡議的一部分。該倡議旨在為布碌崙槍枝暴力猖獗的社區增添休閒場所和公園設施。

島村表示，通過這些翻新的球場，當局邀請市民將公園打造成他們自己的巴克萊中心(Barclays Center)，能夠為年輕人提供安全有趣的場所，極大改善公共安全，「這對於那些服務不足的社區來說尤為重要。」

「我們城市的公共籃球場不僅是健身場所，更是居民聚會和交流的空間」，吳明華說，「過去幾年，我們很自豪地在布碌崙投資超過280萬元，翻修13個籃球場。尤其令我們感到自豪的是，這些投資促使市府部門做出新的承諾，保護和維護更多這些重要的社區空間。每一次隨性比賽和每一次青少年聯賽都讓我們的社區更加緊密地聯繫在一起。」