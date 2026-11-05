第2屆中國獨立電影節在紐約重新出發 朱日坤片單保密

朱日坤發起的「中國獨立電影節」，將於10日至15日在紐約舉辦。(記者許君達／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 第二屆中國獨立電影節將在紐約登場，朱日坤為防再度遭受跨境打壓，刻意保密部分片單，並以多元亞洲影片與講座重新出發。

第二屆中國獨立電影節(IndieChina)將於10日（周二）至15日（周日）間在紐約舉辦，計畫放映多部由中國導演拍攝的獨立電影，其中以紀錄片為主，也會放映來自香港 、台灣、日本 、馬來西亞等亞洲多地的電影作品。電影節期間，還將有兩場關於中國紀錄片和女權運動歷史的專題講座。

原計畫去年11月舉辦的首屆電影節曾遭到中國當局的跨境威脅和打壓，被迫取消公眾參與、並在紐約完成空場放映。主辦人朱日坤表示，重新出發的動力來自海外觀眾的支持，而今年為了安全起見，會在開幕前對部分參展影片資訊予以保密，因此屆時將有驚喜放送迎接觀眾。

作為中國獨立電影運動的核心推動者之一，朱日坤從2006年起開始策畫北京獨立影像展(BIFF)，2014年被當局強行關閉並沒收大量珍藏影片。在移居美國後，朱日坤2025年在紐約發起首屆中國獨立電影節，他表示原以為在紐約辦一個「小規模」的影展，應該不會有很大的麻煩，他預計到了找場地、找贊助等方面的困難，但從未想過會受到遠程干涉。

去年在影展消息公開後不久，多名身在中國、同意參展的主創人員相繼受到威脅，並在當局的壓力下選擇退出，而朱日坤的家人也受到了當局的騷擾。他指出，他的父親在脅迫之下給朱日坤撥通了越洋電話，質問他是否做了令當局不滿的事。

最終，電影節官方發布通知，表示將取消全部的公開放映和公眾參與活動。但由於放映場地的預約已無法取消，朱日坤獨自在空無一人的放映廳內「看完了」全部電影，並每天在社群平台上發布一張空場照片，以示無聲抗議。

朱日坤說，這場風波給了他嚴重的打擊。在隨後的半年內，他幾乎沒有推進任何事務，也對今年能否繼續主辦電影節缺乏信心。直到今年夏天，他在一名來自中國的贊助人的鼓勵下，在馬來西亞吉隆坡成功舉辦了一場「亞洲電影論壇」，邀請到了很多人，其中還包括幾名去年未能前往紐約參展、但並不懼怕當局打壓的電影人，觀眾反饋也不錯，這給了朱日坤很大的信心，因此在回到紐約後才決定帶領獨立電影節重新出發。

為了防止再生意外，朱日坤本年度特別設計了一些防範措施，其中最重要的是並未完整公布片單。據介紹，大約三至四部來自中國的影片會被作為「神秘驚喜」，觀眾只有等到開場的時刻，才會知道自己到底看的是什麼。如此保密設計並非出於商業考量，單純是為了保護主創者的安全、避免他們提前受到騷擾和威脅。

此外，朱日坤在今年選片時也注重多樣性，其中至少有一半的影片來自亞洲其他地方，而且在題材上也不局限於表達抗爭或政治性內容，亦有些「風花雪月」的內容呈現。朱日坤透露，在去年受到跨境打壓後，他會儘量避免與大部分曾受到過牽連的導演再聯繫，但其中也有幾人一直支持，甚至在風波之後主動與他聯絡，希望繼續合作。而他在敲定合作關係前，也會把利害關係和可能的後果如實告知，並請對方在慎重考慮後再做決定。

朱日坤表示，今年迄今為止，電影節的籌備工作尚未受到騷擾，不過他在聯絡定製或印刷物料時，曾被一些中國廠商拒絕提供服務，因為他們又收到了當局的威脅。

作為藝術工作者，朱日坤說，藝術的核心是自由表達，而挑戰政權從來不在他的選擇範圍內。

第二屆「中國獨立電影節」片單及日程等詳情參見https://reurl.cc/NOemln，放映地點分別位於曼哈頓的HERE Arts Center，地址為六大道145號、和布碌崙(布魯克林)的100 Sutton Studios，地址為布碌崙Sutton街100號。