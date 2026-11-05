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民主黨眾議員蘇奧齊連任 皇后區得票逾6成

記者戴慈慧╱紐約報導
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2026年期中選舉3日落幕，代表紐約國會第3選區的民主黨現任眾議員蘇奧齊(Tom...
2026年期中選舉3日落幕，代表紐約國會第3選區的民主黨現任眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)成功連任。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

民主黨現任眾議員蘇奧齊在紐約州國會第3選區連任成功，於約97%開票後以55%比45%擊敗共和黨對手李佩特里，並在皇后區取得超過6成選票。

2026年期中選舉，代表紐約州國會第3選區的民主黨現任眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)獲得連任，再度擊敗共和黨候選人、前州眾議員李佩特里(Michael LiPetri)。兩人繼2024年後再次交手，這次蘇奧齊擴大領先幅度，在皇后區更獲得超過六成選票。

根據4日下午的非正式開票結果，在約97%選票完成統計後，蘇奧齊取得約55%選票，李佩特里則獲得約45%。美聯社於4日下午宣布蘇奧齊勝選。相較2024年雙方僅相差約4個百分點，今年蘇奧齊的領先幅度擴大至約10個百分點。

國會第3選區橫跨納蘇郡、蘇福克郡及皇后區部分地區，包括小頸(Little Neck)、道格拉斯頓(Douglaston)及周邊社區。根據紐約市選舉委員會的非正式數據，蘇奧齊在皇后區部分獲得超過六成選票，延續民主黨在當地的人氣。

64歲的蘇奧齊曾任納蘇郡長及Glen Cove市長，2017年首次進入國會，2022年為參選州長未尋求連任，之後在2024年特別選舉中擊敗共和黨候選人，奪回因前國會議員桑托斯(George Santos)遭開除而空出的席位。

此次選戰受到全國關注，共和黨將第3選區列為爭取翻轉的目標之一。李佩特里獲總統川普支持，副總統范斯也曾到選區助選，雙方圍繞移民政策、經濟負擔及國會投票紀錄展開攻防。

蘇奧齊在競選期間強調跨黨合作，試圖與民主黨內左派的政策路線保持距離。他主張透過協商處理移民制度改革，並支持讓在美居住多年、符合條件的無證移民取得長期合法工作資格。

選舉當晚，蘇奧齊在納蘇郡民主黨舉辦的活動中向支持者表示，選舉結果顯示民主制度仍能發揮作用。他也指出，選民對聯邦政府施政方向有所不滿，認為政府應更加重視民眾的聲音。

精華 FAQ

  • 蘇奧齊擊敗的是前州眾議員李佩特里。兩人繼2024年後再度交手，這次蘇奧齊擴大領先幅度，並在美聯社宣布後確定連任成功。

  • 在約97%選票完成統計後，蘇奧齊約得55%，李佩特里約45%，領先約10個百分點。相較2024年僅差約4個百分點，今年差距明顯擴大。

  • 因為紐約州國會第3選區被共和黨列為翻轉目標之一，李佩特里還獲川普與范斯助選。選戰聚焦移民、經濟負擔與投票紀錄，成為全國焦點。

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