司法候選人華裔王毅竣、陳志堅 雙雙勝出

華裔律師王毅竣在皇后區全區民事法院法官的初選中勝出。(取自其競選網頁)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州普選中，華裔司法候選人王毅竣與陳志堅雙雙當選，分別勝出皇后區民事法院與曼哈頓州高等法院法官選舉。

紐約州普選3日落幕，兩名華裔 司法候選人雙雙勝出。其中王毅 竣(Edmond Wong)當選皇后區 全區民事法院法官，紐約州高等法院代理法官陳志堅(Christopher Chin)則勝出曼哈頓州高等法院法官選舉。王毅竣表示，能夠服務自己成長的皇后區，對他而言格外有意義。

根據非正式計票結果，陳志堅在曼哈頓第一司法區州高等法院法官選舉中，獲得30萬7260票、得票率約13.9%，在11名候選人中排名第一，順利取得六個席位之一。

陳志堅出生於緬甸，具有華裔背景，2021年當選紐約市民事法院法官，之後獲指派擔任州高等法院代理法官。今年8月，他在曼哈頓民主黨司法代表大會上，以90票對65票擊敗競爭對手，取得提名。他曾到曼哈頓華埠與社區代表交流，分享從移民到成為法官的經歷，並關注少數族裔在司法體系中的代表性。

皇后區方面，王毅竣目前擔任法院律師裁判官(Court Attorney Referee)，曾獲皇后區民主黨背書及紐約市律師協會合格評定。今年6月民主黨初選中，他以約31%的得票率排名第一，隨後再於普選勝出。

王毅竣表示，對獲得皇后區選民的信任與支持深感榮幸，並感謝來自全區各地的支持者。他說，皇后區是一個多元且充滿社區凝聚力的地方，擔任民事法院法官既是莫大的榮譽，也是重大責任。「我在皇后區長大，如今有機會回饋塑造我成長的社區，對我而言尤其有意義。」

此外，與王毅竣一同在6月民主黨初選中勝出的律師米勒(Julie Milner)。，也在此次普選中順利當選皇后區全區民事法院法官。米勒畢業於紐約市立大學法學院，主要從事憲法及民權訴訟，曾在民主黨初選中擊敗獲皇后區民主黨組織背書的候選人伊里扎里(Edward Irizarry)。

緬甸華裔陳志堅(左三)。(記者劉梓祁╱攝影)