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陳茱莉暫領先 長島納蘇郡議員恐重新計票

記者戴慈慧╱紐約報導
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長島納蘇郡議會第九選區民主黨候選人陳茱莉(Juleigh Chin，前排中)與競...
長島納蘇郡議會第九選區民主黨候選人陳茱莉(Juleigh Chin，前排中)與競選團隊及支持者合影。(陳茱莉提供)

AI摘要

文章摘要整理：

長島納蘇郡議會第9選區選情激烈，民主黨候選人陳茱莉以106票暫時領先共和黨現任議員史特勞斯，最終結果可能因重新計票而生變。

2026年期中選舉結束後，長島納蘇郡議會第9選區選情膠著。民主黨韓裔候選人陳茱莉(Juleigh Chin)再次挑戰共和黨現任議員史特勞斯(Scott Strauss)，截至4日上午的非正式開票結果，陳茱莉僅以106票微幅領先。由於雙方差距極小，可能需要重新計票，陳茱莉亦表示，由於計票未完，暫不會提前宣布勝選。

根據納蘇郡選舉局截至4日上午11時的非正式開票數據，陳茱莉獲得1萬3256票，得票率50.16%；史特勞斯則獲得1萬3150票，得票率49.76%，雙方僅相差106票，勝負仍未確定。

陳茱莉4日在社群平台Instagram向支持者表示，目前仍有選票需要計算，也可能進入重新計票程序，因此團隊尚未宣布勝選。不過，她對目前的開票情況抱持希望，並對支持者表達感謝。陳茱莉表示，經過一年來持續努力、與更多居民交談、傾聽社區需求，並提出政策構想，團隊已逐步縮小差距，如今更在初步開票中取得領先。

這是陳茱莉第二度挑戰史特勞斯。去年選舉中，史特勞斯以約11個百分點的差距勝出，今年雙方再度交手，選情明顯拉近。隨著剩餘選票陸續統計，最終結果仍可能出現變化。

陳茱莉為韓裔美國人，1994年來到紐約，曾居住法拉盛、貝賽及道格拉斯頓，2005年定居長島。她自2013年起擔任Herricks學區教育委員，也長期投入社區服務，目前在北岸大學醫院(North Shore University Hospital)從事社區服務相關工作。

她在競選期間強調，納蘇郡亞裔人口持續增加，但在地方政府中的代表性仍然不足，希望透過參選，讓更多移民家庭及少數族裔居民的需求受到重視。她關注的議題包括房產稅、生活成本、公共設施維護及社區安全等。

史特勞斯曾任米尼奧拉(Mineola)市長，也是退休紐約市警探，任內關注公共安全及地方基礎建設。此次選舉，他以過往的地方服務經驗爭取連任。

目前納蘇郡議會由共和黨掌握11席、民主黨8席。若陳茱莉最終勝出，將使共和黨與民主黨席次縮小至10比9，也將成為納蘇郡議會史上首位亞裔議員，寫下當地亞裔參政新紀錄。

精華 FAQ

  • 截至4日上午11時的非正式開票結果，陳茱莉以1萬3256票、50.16%暫居第一，史特勞斯為1萬3150票、49.76%，雙方只差106票。

  • 因為兩位候選人的票數差距極小，且仍有選票尚未完成統計。陳茱莉也表示，在計票未完前不會宣布勝選，最終結果仍可能變動。

  • 如果陳茱莉最終當選，她不僅會把納蘇郡議會兩黨席次縮小為10比9，也將成為納蘇郡議會史上首位亞裔議員，具象徵意義。

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