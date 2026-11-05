五項公投全過關 戶外餐飲、建築審批將簡化

紐約市憲章五項修正案公投均獲通過，餐飲業者未來申請戶外用餐等事項的行政審批流程有望獲得簡化。(記者許君達╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市選民通過5項市憲章修正案，將簡化戶外餐飲、建築許可與道路工程等審批流程，但也引發社區參與及市議會監督權可能被削弱的疑慮。

2026年期中選舉3日落幕，紐約市 選民除選出州級官員和民意代表，也投票通過了五項市憲章修正提案，涉及戶外餐飲、政府採購、道路安全工程、建築許可及財政儲備等制度。根據非正式開票結果，五項提案均獲逾六成選民支持，其中與餐館及建築業者密切相關的審批程序將逐步簡化，但部分團體擔憂，新制可能削弱社區參與及市議會的監督權。

五項提案由市長曼達尼 (Zohran Mamdani)成立的政府效率委員會提出，目的是減少繁瑣行政程序，加快市府審批。根據投票結果，五項提案贊成率約介於62%至72%，其中以加強市府財政儲備的第五項提案支持率最高。

第一項提案涉及人行道及其他公共空間使用許可，包括戶外餐飲、無障礙坡道及花圃等設施。過去業者申請相關許可，須經過公開聽證等程序，部分人行道咖啡座申請還可能遭市議會否決。新制將取消強制公開聽證的規定，改由主管機關視情況決定是否召開，並取消市議會否決個別人行道咖啡座許可的權力。社區委員會及地方民代仍可提交意見，相關變更預計2027年3月1日生效。

對法拉盛、森林小丘等地的餐飲業者而言，未來申請戶外餐飲許可的程序有望縮短。市府先前估計，配合交通局清理積壓案件等措施，部分申請所需時間可由最長八個月縮短至約兩個月，但實際成效仍有待觀察。

第二項提案則簡化市府合約申請文件，允許依合約規模調整承包商須填寫的問卷，並要求採購政策委員會至少每季開會一次。這項改革可能減輕小商家及非營利機構競標政府合約時的行政負擔。

第三項提案涉及單車道、公車專用道及其他道路安全工程。若交通局認定有立即改善安全的必要，可在特定情況下先開始施工，再通知地方民代與社區委員會。此外，部分市有土地出售或出租案也將改採較簡化的審查程序。

第四項提案將整合建築許可審批，要求樓宇局建立單一申請系統，讓申請人不必分別向多個市府部門提交文件，並擴大可核准建築文件的官員範圍。相關系統須在2030年前建置完成，對住宅開發、商業裝修及建築工程可能帶來影響。

第五項提案則為市府財政儲備設定目標，以前一財政年度稅收的至少12%作為參考標準，因應未來經濟衰退或突發支出，但不代表市府每年都必須自動存入固定金額。

市長曼達尼在結果公布後表示，選民支持讓政府運作更加迅速，從戶外餐飲、道路安全到住宅建設，市府將致力減少行政障礙。

不過，改革也引起監督權限的爭議。公民聯盟(Citizens Union)支持部分簡化措施，但提醒政府合約程序仍須保有防弊機制；紐約共同事業(Common Cause New York)則反對第一項提案，擔憂減少公開聽證及市議會審查，可能影響民眾參與決策。