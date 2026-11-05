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共和黨慘敗川普卻暗爽？紐時：民主黨掌國會是他的天堂

民主黨續掌紐約三大州級職位

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約州長霍楚在3日普選中連任，贏得第二個完整任期。圖為霍楚在競選期間走訪曼哈頓華...
紐約州長霍楚在3日普選中連任，贏得第二個完整任期。圖為霍楚在競選期間走訪曼哈頓華埠。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州普選結果顯示，民主黨守住州長、州檢察長與州主計長三大職位，霍楚等人連任成功，亞裔及進步派候選人也大有斬獲。

紐約州3日普選，民主黨續掌州長、州檢察長及州主計長三大州級職位，霍楚(Kathy Hochul)、詹樂霞(Letitia James)與狄拿波利(Thomas DiNapoli)分別連任。皇后區國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸及州眾議員金兌錫(Ron Kim)也獲連任；獲市長曼達尼(Zohran Mamdani)支持的蘭德(Brad Lander)等三名進步派候選人則當選國會眾議員。

州選舉委員會4日的非官方結果顯示，約92.3%選區已回報。霍楚與副州長搭檔、前市議長歐德思(Adrienne Adams)獲348萬8496票、占59.13%；共和黨納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)組合獲234萬153票、占39.66%。霍楚領先約115萬票、19.47個百分點，較2022年約6.4個百分點的勝幅擴大，贏得第二個完整任期。

詹樂霞以347萬1068票、58.85%，擊敗獲229萬3818票、38.89%的共和黨前聯邦檢察官柯鈺潔(Saritha Komatireddy)，取得第三個任期。狄拿波利則以370萬2504票、62.78%，擊敗共和黨商人赫南德茲(Joseph Hernandez)，取得第五個完整任期，勝幅為三場州級選舉中最大。

霍楚勝選的核心仍是紐約市。據初步統計，她在曼哈頓、布朗士分別領先約65及67個百分點，在布碌崙(布魯克林)領先59個百分點，皇后區領先44個百分點。布萊克曼僅在史泰登島領先約17個百分點，且未能在長島建立足夠優勢；霍楚則在納蘇郡(Nassau)與蘇福克郡(Suffolk)均微幅領先。

川普因素貫穿選戰。霍楚在競選期間頻繁把布萊克曼與川普連結，將州級選舉部分轉化為對白宮政策的表態；布萊克曼則強調高稅負、能源費用及治安。霍楚同時藉與曼達尼在托育等政策上的合作，爭取進步派的支持。她與歐德思也成為州史首組當選的全女性州長及副州長搭檔，後者亦將成為首位非洲裔女性副州長。

華裔及亞裔民代方面，孟昭文在第六國會選區獲9萬2474票、66.26%，擊敗獲4萬1225票、29.54%的共和黨對手Joseph Chou。第16選區州參議員劉醇逸獲3萬7347票、73.82%；第40選區州眾議員金兌錫獲1萬2148票、71.61%，兩人均無列名對手。

進步派國會陣容亦擴大。聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)在第14選區以10萬7129票、76.14%連任，領先共和黨對手約55個百分點。前市主計長蘭德(Brad Lander)則在涵蓋曼哈頓下城及布碌崙部分地區的第10選區，以16萬7343票、80.36%當選。

此外，現任州眾議員瓦爾德茲(Claire Valdez)在第七國會選區獲13萬5179票、80.39%；雪佛利爾(Darializa Avila-Chevalier)在第13選區獲14萬1014票、81.92%，雙雙勝選。兩人均獲得民主社會主義者組織(DSA)支持，並與蘭德一同獲曼達尼背書。

族群票向中，「紐約時報」以紐約州聯邦眾議院選舉為基礎的趨勢模型計算，亞裔占選民約6%，其中70%支持民主黨、30%支持共和黨；兩黨差距較2024年向民主黨方向擴大15個百分點。

亞裔女性支持民主黨的比例為73%，高於男性的66%；18至44歲亞裔有78%支持民主黨，兩黨差距較2024年向民主黨方向擴大24個百分點。全州女性及18至29歲選民支持民主黨的比例，則分別為68%及71%。

精華 FAQ

  • 民主黨在這次紐約州普選中，續掌州長、州檢察長及州主計長三大州級職位，霍楚、詹樂霞與狄拿波利都成功連任，維持州政府核心權力。

  • 霍楚與副州長搭檔共得348萬8496票，占59.13%，領先共和黨對手約115萬票、19.47個百分點，勝幅比2022年明顯擴大，並贏得第二個完整任期。

  • 孟昭文、劉醇逸與金兌錫都順利連任；歐凱秀、蘭德、瓦爾德茲與雪佛利爾等進步派候選人也勝選，顯示民主黨在紐約的族群與左派支持仍相當穩固。

民主黨 霍楚 曼達尼

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