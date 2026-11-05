五分局警民會 籲防範街頭搶劫、長者銀行詐騙

中華公所聯合華埠五分局舉辦警民會，局長林偉斌(Michael Lam)表示主持。(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約五分局警民會公布近月搶劫與入室盜竊增加，並提醒居民防範街頭扒竊、手機搶奪及針對長者的銀行詐騙。

紐約中華公所4日聯合市警(NYPD)五分局舉辦警民會，向居民通報轄區最新治安情況，並提醒民眾防範街頭搶劫、入室盜竊及針對長者的銀行詐騙 。局長林偉斌(Michael Lam)表示，過去28天的搶劫及入室盜竊案件，分別較去年同期增加50%及45.5%；且當日位於羅斯福公園(SDR Park)交科西街(Forsyth St.)一帶剛發生襲擊案，一名男子在街上行走時遭人割傷後頸，他呼籲民眾注意周遭環境。

據市警統計，截至本月1日的近一個月內，管轄曼哈頓華埠的五分局錄得12宗搶劫案，較去年同期增加50%；入室盜竊案由11宗增至16宗，上升45.5%。同期嚴重襲擊案由27宗減至19宗，下降29.6%；重竊案由69宗降至67宗。七類主要刑案合計114宗，較去年同期減少3.4%。

針對搶劫案件，林偉斌指出，部分案件最初只是一般盜竊，卻因受害者試圖追回財物而演變成暴力衝突。他舉例，數周前華埠附近一名熱狗攤販遭人偷走食品，攤販追趕嫌犯試圖取回商品，結果遭對方襲擊受傷，使案件升級為搶劫。他提醒商戶切勿貿然追趕或與竊賊搏鬥，應在安全情況下記下嫌犯外貌、衣著及逃離方向。

分局亦指出，萬聖節期間人流密集，部分民眾前往酒吧、餐館及商店時，將手機放在褲子後袋，或把手袋留在座椅、桌面上，容易成為扒手目標。警方建議將手機及錢包放在前袋或設有拉鍊的手袋內，並隨時注意周圍環境。

針對長者的詐騙，林偉斌表示，近期有嫌犯在銀行主動向長者提出協助提款或操作自動櫃員機，藉機取得銀行卡及帳戶資料；已有兩名受害者因此損失合計數千元。他提醒民眾切勿接受陌生人代辦銀行交易，如有需要，應直接向銀行櫃台職員求助。

林偉斌也警告，詐騙者可能冒充政府或銀行人員，要求民眾提款接受調查，但政府機構不會要求民眾提取存款供其檢查。此外，近期亦有嫌犯趁行人低頭使用手機時，突然上前搶走手機。他呼籲民眾為銀行應用程式設定額外密碼保護，遇劫時切勿追趕嫌犯，應立即報警。

五分局當日亦派發長者安全宣傳單，除提醒居民妥善保管銀行卡及隨身財物，還提醒新信用卡若未按預期時間寄達，應聯絡銀行確認，防止郵件遭竊及卡片遭冒用。居民如發現可疑活動，應撥打911，其它警務查詢可致電五分局(212)334-0711。