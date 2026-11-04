我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

布碌崙綠點影展 即日起開放徵件

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙綠點影展從即日起開放第16屆影展的徵件。(記者馬璿／攝影)
布碌崙綠點影展從即日起開放第16屆影展的徵件。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙綠點影展開放第16屆徵件，2027年以「視野」為題，鼓勵創作者突破框架；影展將於8月舉行，並提供9個獎項及最高6萬元器材補助。

布碌崙(布魯克林)綠點影展(Greenpoint Film Festival，GFF)即日起開放第16屆影展徵件，2027年的主題將環繞在「視野」(VISION — See Beyond, Create Beyond)，鼓勵影人突破框架、以原創觀點說故事。影展將於2027年8月4日至8日在綠點舉行，最佳攝影獎得主將獲得全景電影(Panavision)贊助、價值六萬元的器材補助。

主辦單位表示，「視野」一詞代表看見既有事物之外、仍有想像未來的能力，今年將表揚風格獨特、挑戰傳統、嘗試新敘事方式的創作者，作品無論出自首次執導的新人或資深獨立影人，只要能突破界限、引發討論，都歡迎投件。此外，該影展並不限於居住在美國的影人投稿，過往亦有多組國際作品入選並在此放映。

影展共設九個獎項，各取一名得主並頒發影展獎座，包括最佳劇情長片、最佳劇情短片、最佳紀錄長片、最佳紀錄短片、最佳動畫、最佳導演、最佳表演、最佳攝影及最佳美術設計。其中最佳攝影獎延續與攝影器材商全景電影的合作，由後者提供6萬元器材補助，主辦單位表示，此舉是希望在影展之外持續支持影人實現下一部作品。

早鳥徵件截止日為今年12月31日(周四)，一般截止日為2027年3月15日(周一)，延長截止日為4月15日(周四)，入選名單將於5月15日(周六)公布。影人可透過FilmFreeway平台tinyurl.com/425p6hv7投稿。

綠點影展創立於2012年，紮根布碌崙北區，並致力展映原創作品、支持世界各地的獨立影人，透過放映、座談與文化交流，連結在地社區、國際創作者與業界人士。

精華 FAQ

  • 主題是「視野」（VISION — See Beyond, Create Beyond），希望影人看見既有事物之外的可能，勇於突破框架，以原創觀點與新敘事方式說故事。

  • 影展共設9個獎項，包括最佳劇情長片、短片、紀錄長短片、動畫、導演、表演、攝影及美術設計；最佳攝影獎由全景電影提供價值6萬元器材補助。

  • 早鳥截止日為今年12月31日，一般截止日是2027年3月15日，延長截止日為4月15日，入選名單則預計於5月15日公布，投稿可透過FilmFreeway平台進行。

布碌崙 布魯克林

上一則

陳偉濤律師談財富傳承新思維從避險到節稅 信託成家庭防護關鍵

下一則

孟昭文、劉醇逸、金兌錫連任 續為皇后區發聲
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

LGBT影展「北京愛酷電影週」突取消 衛報：遭警方施壓

LGBT影展「北京愛酷電影週」突取消 衛報：遭警方施壓
張艾嘉再掌金馬獎評審團主席 縱橫影壇21度入圍、3度封后

張艾嘉再掌金馬獎評審團主席 縱橫影壇21度入圍、3度封后
台灣電影登夏威夷國際影展 《微笑之後：曾雅妮》紀錄片首映

台灣電影登夏威夷國際影展 《微笑之後：曾雅妮》紀錄片首映
寶爾博物館即日起畢卡索陶藝精品展

寶爾博物館即日起畢卡索陶藝精品展

熱門新聞

聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

2026-11-02 16:50
州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

2026-10-28 16:00
紐約市27日啟用糧食券和白卡指引網站，協助民眾處理相關申請事宜。(記者范航瑜／攝影)

紐約啟糧食券、白卡指引網 首頁設「中文」翻譯

2026-10-28 06:25
澳籍華裔媒體人成蕾曾在中國官媒工作，卻在澳中關係緊張時淪為「人質外交」的犧牲品。她的中文新書「如果牆能說話：她在國安牢獄的1154天」近日在台灣出版、美國上市，書中記述了成蕾在長達三年的監禁中的點滴。(圖/季風出版提供)

因洩露國家機密遭中國關3年 澳籍華裔記者成蕾寫回憶錄

2026-10-31 10:10
市衛生局提醒家長，孩子討糖返家後，應先檢查再讓他們食用，並將外形酷似糖果、餅乾的大麻食品與一般零食分開存放。圖為示意圖。(本報檔案照)

萬聖節討糖慎防樂極生悲…家長須做1事 幫孩童把關

2026-10-30 13:53

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網