布碌崙綠點影展 即日起開放徵件
布碌崙綠點影展開放第16屆徵件，2027年以「視野」為題，鼓勵創作者突破框架；影展將於8月舉行，並提供9個獎項及最高6萬元器材補助。
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布碌崙綠點影展開放第16屆徵件，2027年以「視野」為題，鼓勵創作者突破框架；影展將於8月舉行，並提供9個獎項及最高6萬元器材補助。
布碌崙(布魯克林)綠點影展(Greenpoint Film Festival，GFF)即日起開放第16屆影展徵件，2027年的主題將環繞在「視野」(VISION — See Beyond, Create Beyond)，鼓勵影人突破框架、以原創觀點說故事。影展將於2027年8月4日至8日在綠點舉行，最佳攝影獎得主將獲得全景電影(Panavision)贊助、價值六萬元的器材補助。
主辦單位表示，「視野」一詞代表看見既有事物之外、仍有想像未來的能力，今年將表揚風格獨特、挑戰傳統、嘗試新敘事方式的創作者，作品無論出自首次執導的新人或資深獨立影人，只要能突破界限、引發討論，都歡迎投件。此外，該影展並不限於居住在美國的影人投稿，過往亦有多組國際作品入選並在此放映。
影展共設九個獎項，各取一名得主並頒發影展獎座，包括最佳劇情長片、最佳劇情短片、最佳紀錄長片、最佳紀錄短片、最佳動畫、最佳導演、最佳表演、最佳攝影及最佳美術設計。其中最佳攝影獎延續與攝影器材商全景電影的合作，由後者提供6萬元器材補助，主辦單位表示，此舉是希望在影展之外持續支持影人實現下一部作品。
早鳥徵件截止日為今年12月31日(周四)，一般截止日為2027年3月15日(周一)，延長截止日為4月15日(周四)，入選名單將於5月15日(周六)公布。影人可透過FilmFreeway平台tinyurl.com/425p6hv7投稿。
綠點影展創立於2012年，紮根布碌崙北區，並致力展映原創作品、支持世界各地的獨立影人，透過放映、座談與文化交流，連結在地社區、國際創作者與業界人士。
主題是「視野」（VISION — See Beyond, Create Beyond），希望影人看見既有事物之外的可能，勇於突破框架，以原創觀點與新敘事方式說故事。 影展共設9個獎項，包括最佳劇情長片、短片、紀錄長短片、動畫、導演、表演、攝影及美術設計；最佳攝影獎由全景電影提供價值6萬元器材補助。 早鳥截止日為今年12月31日，一般截止日是2027年3月15日，延長截止日為4月15日，入選名單則預計於5月15日公布，投稿可透過FilmFreeway平台進行。
精華 FAQ
主題是「視野」（VISION — See Beyond, Create Beyond），希望影人看見既有事物之外的可能，勇於突破框架，以原創觀點與新敘事方式說故事。
影展共設9個獎項，包括最佳劇情長片、短片、紀錄長短片、動畫、導演、表演、攝影及美術設計；最佳攝影獎由全景電影提供價值6萬元器材補助。
早鳥截止日為今年12月31日，一般截止日是2027年3月15日，延長截止日為4月15日，入選名單則預計於5月15日公布，投稿可透過FilmFreeway平台進行。
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