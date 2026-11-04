布碌崙綠點影展 即日起開放徵件

布碌崙綠點影展從即日起開放第16屆影展的徵件。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙綠點影展開放第16屆徵件，2027年以「視野」為題，鼓勵創作者突破框架；影展將於8月舉行，並提供9個獎項及最高6萬元器材補助。

布碌崙 (布魯克林 )綠點影展(Greenpoint Film Festival，GFF)即日起開放第16屆影展徵件，2027年的主題將環繞在「視野」(VISION — See Beyond, Create Beyond)，鼓勵影人突破框架、以原創觀點說故事。影展將於2027年8月4日至8日在綠點舉行，最佳攝影獎得主將獲得全景電影(Panavision)贊助、價值六萬元的器材補助。

主辦單位表示，「視野」一詞代表看見既有事物之外、仍有想像未來的能力，今年將表揚風格獨特、挑戰傳統、嘗試新敘事方式的創作者，作品無論出自首次執導的新人或資深獨立影人，只要能突破界限、引發討論，都歡迎投件。此外，該影展並不限於居住在美國的影人投稿，過往亦有多組國際作品入選並在此放映。

影展共設九個獎項，各取一名得主並頒發影展獎座，包括最佳劇情長片、最佳劇情短片、最佳紀錄長片、最佳紀錄短片、最佳動畫、最佳導演、最佳表演、最佳攝影及最佳美術設計。其中最佳攝影獎延續與攝影器材商全景電影的合作，由後者提供6萬元器材補助，主辦單位表示，此舉是希望在影展之外持續支持影人實現下一部作品。

早鳥徵件截止日為今年12月31日(周四)，一般截止日為2027年3月15日(周一)，延長截止日為4月15日(周四)，入選名單將於5月15日(周六)公布。影人可透過FilmFreeway平台tinyurl.com/425p6hv7投稿。

綠點影展創立於2012年，紮根布碌崙北區，並致力展映原創作品、支持世界各地的獨立影人，透過放映、座談與文化交流，連結在地社區、國際創作者與業界人士。