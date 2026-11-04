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關注亞裔藝術 神保諾蘭出任紐約惠特尼博物館策展人

記者范航瑜／紐約報導
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神保來自芝加哥當代藝術博物館，此前擔任助理策展人。在該館五年間，他的工作聚焦亞洲...
神保來自芝加哥當代藝術博物館，此前擔任助理策展人。在該館五年間，他的工作聚焦亞洲離散藝術家與抽象藝術，涵蓋個展、群展、館藏展覽，以及跨領域表演與實驗性項目。(博物館提供，徐冠宇／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約惠特尼博物館任命日裔策展人神保諾蘭出任副策展人，他將以亞裔離散藝術研究為核心，推動展覽、收藏與公共活動，擴展美國藝術敘事。

紐約惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)近期宣布，任命日裔策展人神保諾蘭(Nolan Jimbo)為Arnhold副策展人(Arnhold Associate Curator)。他長期研究亞裔及亞洲離散藝術家，未來將負責策畫展覽、出版與公眾活動，並參與館藏擴充及研究詮釋。

神保來自芝加哥當代藝術博物館(Museum of Contemporary Art Chicago，簡稱MCA)，此前擔任助理策展人。在該館五年間，他的工作聚焦亞洲離散藝術家與抽象藝術，涵蓋個展、群展、館藏展覽，以及跨領域表演與實驗性項目。

神保在洛杉磯出生長大，自幼參與日裔社區的籃球、盂蘭盆節等活動。他在訪談中回憶，上大學後才更加體會日裔社群對自己的重要性；攻讀藝術史研究所期間，他開始專注亞裔藝術研究，希望串連前輩與當代亞裔創作者的歷史。

惠特尼館長羅斯柯夫(Scott Rothkopf)表示，神保兼具展覽、表演與學術研究經驗，對亞裔離散藝術家的專業研究，將為美國藝術帶來新的敘事角度。他也肯定神保在不同博物館累積的經驗，以及與藝術家合作的投入。

對神保而言，讓亞裔藝術家的創作進入博物館收藏與藝術史，是其策展工作的長期方向。他在2022年接受日裔國家博物館旗下網站Discover Nikkei訪問時指出，日裔及其他亞裔藝術家的作品長期受到美國博物館忽略，希望在老一輩藝術家的作品散失前，推動機構收藏與保存。

這一理念也反映在他2022年策畫的「室內」(Interiors)展覽，他在研究MCA館藏時，發現兩名日裔藝術家的畫作入藏多年卻未曾展出，遂將作品與其他抽象藝術家的創作並置，嘗試讓這些藝術家走出地方知名度，進入更廣泛的藝術史討論。

神保擁有塔夫茨大學藝術史與法文學士學位，以及威廉斯藝術史研究生項目的碩士學位。他表示，惠特尼正吸引更年輕、更多元的觀眾，期待在新職務上支持新興及受到忽視的藝術實踐。「人與人之間的關係，是這項工作的核心」，神保表示，他也期待與藝術家、館內同事及支持者密切合作。

精華 FAQ

  • 館方看重他在展覽、表演與學術研究的綜合經驗，尤其對亞裔離散藝術家的長期研究。館長認為他能為美國藝術帶來新的敘事角度，也有助於吸引更年輕且多元的觀眾。

  • 他在MCA任助理策展人5年，工作聚焦亞洲離散藝術家與抽象藝術，涵蓋個展、群展、館藏展覽，以及跨領域表演與實驗性項目，累積了豐富的策展與合作經驗。

  • 他認為亞裔與其他亞裔藝術家的作品長期被美國博物館忽略，應及早收藏與保存，避免老一輩作品散失。他希望讓這些創作進入館藏與藝術史主流討論。

亞裔 日裔 洛杉磯

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