華埠披露街登「紐約最後的扒手」 可見燈籠、中文招牌

華埠是「紐約最後的扒手」故事推進的重要一站。(取自Sony Pictures Classics)

AI摘要 文章摘要整理： 《紐約最後的扒手》在曼哈頓華埠披露街取景上映，透過燈籠、中文招牌與街景呈現社區風貌，並以年長扒手在城市地下交易網中周旋的故事串起華埠角色。

曼哈頓華埠的燈籠、中文招牌與街坊身影，出現在新片「紐約最後的扒手」(The Only Living Pickpocket in New York)中，由特托羅(John Turturro)主演、西甘(Noah Segan)編導的這部犯罪劇情片，曾在華埠披露街(Pell Street)取景，已即日起在包括紐約的全美劇院播映。

片方Sony Pictures Classics公布的劇照中，特托羅身穿深色長大衣，走在高掛彩色燈籠的華埠街道上，兩旁可見中餐館、中文店招與來往行人。影視取景網站MovieWalks將這段外景標為披露街，這條連接包厘街(Bowery)與勿街(Mott Street)的街道，也讓華埠居民能在銀幕上辨認熟悉的社區景象。

故事主角哈利(Harry Lehman)是一名住在布朗士 的年長扒手，靠在街頭與地鐵行竊維生，同時照顧身體失能的妻子。當現金逐漸被信用卡與數位支付取代，他熟練的偷竊手藝愈來愈難換來收入；一次誤偷具有高價值的USB裝置，更讓他惹上犯罪家族，被迫穿梭紐約尋回已轉手的物件。

華埠也是故事推進的重要一站，哈利為脫手電子產品而接觸在華埠收購贓物的法蘭克(Frank)，之後又必須循著轉手線索找回裝置。這名角色由華人演員余朝漢飾演，與特托羅所呈現的老派扒手世界交會，構成片中地下交易網絡的一環。

余朝漢的演藝經歷也與華人移民電影有所連結，他曾主演王正方1986年的「北京故事」(A Great Wall)，飾演在美國長大、隨父母返回北京探親的方保羅，透過兩個家庭的生活差異呈現文化與世代碰撞。之後他活躍於美國影視及舞台，近年亦曾演出講述亞裔移民故事的「怒嗆人生」(Beef)等作品。

導演西甘在紐約長大，取景思路與自己的生活記憶密切相關。他此前接受訪問時表示，拍攝時希望尋找讓自己有熟悉感、像家的地方，包括祖父成長的布朗士社區、家人居住的皇后區，以及自己出生的布碌崙(布魯克林)一帶。他說，自己雖然也使用手機與現代科技，仍希望保存那些真實、可觸摸的事物，「我不想失去我們擁有的這座城市。」