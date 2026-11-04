我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

華埠披露街登「紐約最後的扒手」 可見燈籠、中文招牌

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華埠是「紐約最後的扒手」故事推進的重要一站。(取自Sony Pictures C...
華埠是「紐約最後的扒手」故事推進的重要一站。(取自Sony Pictures Classics)

AI摘要

文章摘要整理：

《紐約最後的扒手》在曼哈頓華埠披露街取景上映，透過燈籠、中文招牌與街景呈現社區風貌，並以年長扒手在城市地下交易網中周旋的故事串起華埠角色。

曼哈頓華埠的燈籠、中文招牌與街坊身影，出現在新片「紐約最後的扒手」(The Only Living Pickpocket in New York)中，由特托羅(John Turturro)主演、西甘(Noah Segan)編導的這部犯罪劇情片，曾在華埠披露街(Pell Street)取景，已即日起在包括紐約的全美劇院播映。

片方Sony Pictures Classics公布的劇照中，特托羅身穿深色長大衣，走在高掛彩色燈籠的華埠街道上，兩旁可見中餐館、中文店招與來往行人。影視取景網站MovieWalks將這段外景標為披露街，這條連接包厘街(Bowery)與勿街(Mott Street)的街道，也讓華埠居民能在銀幕上辨認熟悉的社區景象。

故事主角哈利(Harry Lehman)是一名住在布朗士的年長扒手，靠在街頭與地鐵行竊維生，同時照顧身體失能的妻子。當現金逐漸被信用卡與數位支付取代，他熟練的偷竊手藝愈來愈難換來收入；一次誤偷具有高價值的USB裝置，更讓他惹上犯罪家族，被迫穿梭紐約尋回已轉手的物件。

華埠也是故事推進的重要一站，哈利為脫手電子產品而接觸在華埠收購贓物的法蘭克(Frank)，之後又必須循著轉手線索找回裝置。這名角色由華人演員余朝漢飾演，與特托羅所呈現的老派扒手世界交會，構成片中地下交易網絡的一環。

余朝漢的演藝經歷也與華人移民電影有所連結，他曾主演王正方1986年的「北京故事」(A Great Wall)，飾演在美國長大、隨父母返回北京探親的方保羅，透過兩個家庭的生活差異呈現文化與世代碰撞。之後他活躍於美國影視及舞台，近年亦曾演出講述亞裔移民故事的「怒嗆人生」(Beef)等作品。

導演西甘在紐約長大，取景思路與自己的生活記憶密切相關。他此前接受訪問時表示，拍攝時希望尋找讓自己有熟悉感、像家的地方，包括祖父成長的布朗士社區、家人居住的皇后區，以及自己出生的布碌崙(布魯克林)一帶。他說，自己雖然也使用手機與現代科技，仍希望保存那些真實、可觸摸的事物，「我不想失去我們擁有的這座城市。」

精華 FAQ

  • 片中多個華埠外景是在曼哈頓披露街拍攝，這條街連接包厘街與勿街，畫面可見彩色燈籠、中餐館與中文店招，讓當地居民很容易辨認出熟悉的社區景象。

  • 哈利是住在布朗士的年長扒手，靠在街頭和地鐵行竊維生，同時照顧失能妻子。當現金越來越少、信用卡與數位支付普及後，他的偷竊手藝也難以維持生計。

  • 余朝漢飾演在華埠收購贓物的法蘭克，延續他參與華人移民題材作品的經驗；導演西甘則表示取景靈感來自自己在紐約成長的記憶，希望保留可觸摸的城市真實感。

布朗士 Sony

上一則

陳偉濤律師談財富傳承新思維從避險到節稅 信託成家庭防護關鍵

下一則

孟昭文、劉醇逸、金兌錫連任 續為皇后區發聲
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

粵劇結合華埠歷史記憶 新美術館首演郭鈺鈴「薪火相傳」

粵劇結合華埠歷史記憶 新美術館首演郭鈺鈴「薪火相傳」
🎙️移民少女推動亞醫團結合作⋯沈卉 搭起華人醫病橋梁

🎙️移民少女推動亞醫團結合作⋯沈卉 搭起華人醫病橋梁
華埠31日慶萬聖節 邀民眾盛裝參與

華埠31日慶萬聖節 邀民眾盛裝參與
共和黨州長候選人華埠造勢 布萊克曼承諾力阻華埠監獄

共和黨州長候選人華埠造勢 布萊克曼承諾力阻華埠監獄

熱門新聞

聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

2026-11-02 16:50
州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

2026-10-28 16:00
紐約市27日啟用糧食券和白卡指引網站，協助民眾處理相關申請事宜。(記者范航瑜／攝影)

紐約啟糧食券、白卡指引網 首頁設「中文」翻譯

2026-10-28 06:25
澳籍華裔媒體人成蕾曾在中國官媒工作，卻在澳中關係緊張時淪為「人質外交」的犧牲品。她的中文新書「如果牆能說話：她在國安牢獄的1154天」近日在台灣出版、美國上市，書中記述了成蕾在長達三年的監禁中的點滴。(圖/季風出版提供)

因洩露國家機密遭中國關3年 澳籍華裔記者成蕾寫回憶錄

2026-10-31 10:10
市衛生局提醒家長，孩子討糖返家後，應先檢查再讓他們食用，並將外形酷似糖果、餅乾的大麻食品與一般零食分開存放。圖為示意圖。(本報檔案照)

萬聖節討糖慎防樂極生悲…家長須做1事 幫孩童把關

2026-10-30 13:53

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網