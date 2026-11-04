馬來西亞工商委員會美國總會 推動美馬經貿合作

馬來西亞工商委員會美國總會日前在法拉盛舉行記者會，公布2027年度工作計畫。(記者高雲兒／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 馬來西亞工商委員會美國總會公布2027年度計畫，將聚焦美馬經貿合作、吸引華商赴馬投資，並串聯美國、馬來西亞、中國大陸、台灣及香港商界。

馬來西亞工商委員會美國總會日前在法拉盛 舉行記者會，會長邦君雄公布2027年度工作計畫，將以促進美馬雙邊經貿合作、鼓勵華人 赴馬來西亞投資，以及加強美國、馬來西亞、中國大陸、台灣和香港 五地商貿往來為三大重點，協助企業拓展海外市場。

邦君雄表示，在美馬經貿合作方面，該會計畫推動雙方在貿易、投資、旅遊及農產品等領域的交流，包括促進馬來西亞採購美國大豆、小麥、玉米等農產品，同時鼓勵馬來西亞企業赴美投資，拓展雙邊商機。

另一項工作重點是吸引中國大陸、台灣及香港的華人赴馬來西亞經商投資。邦君雄表示，馬來西亞具備多語言環境及國際商貿優勢，希望藉由加強企業交流，吸引更多華商前往當地尋找投資及發展機會。

該會也介紹大馬政府推出的「第二家園計畫」(Malaysia My Second Home，簡稱MM2H)，為有意長期居留當地的外國人士提供選擇。根據現行規定，計畫分為不同申請類別，其中銀級方案要求申請人在馬來西亞銀行定存15萬元，符合條件者可取得五年期、可續期的居留許可，並可依規定提取部分存款用於購屋等指定用途。

當天出席活動的馬來西亞生技公司ALPS Group Inc.創辦人譚鋮洸表示，馬來西亞擁有生技研發人才，他創辦的公司就於去年在美國那斯達克(Nasdaq)上市，此次希望透過工商會牽線，對接美國投資銀行及相關資源，推動一項利用患者腫瘤細胞，在實驗室測試癌症藥物反應的新技術，以減少無效用藥及延誤治療的風險。

此外，邦君雄表示，該會計畫進一步串聯美國、馬來西亞、中國大陸、台灣及香港五地華人商界，透過企業交流、貿易合作及投資推介，促進跨地區商業往來，為華商開拓更多合作機會。