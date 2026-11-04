華人對決選區 布碌崙投票踴躍 力挺心目人選

在日落公園永援聖母殿投票站外，民主黨、共和黨候選人的義工們因標語擺放問題而產生口角衝突。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙華人對決選區在中期選舉日投票熱烈，選民關注治安、在地議題與社區管理，投票站亦出現候選人陣營海報衝突。

3日期中選舉投票 日，布碌崙 (布魯克林)多個選戰因候選人皆為華人 ，迎來矚目焦點。日落公園永援聖母殿(Our Lady of Perpetual Help)投票站下午已累積超過400人次、班森賀第128小學至下午3時更突破700張選票。選民意見不一，有人最重視治安，也有人傾向支持聚焦在地議題的候選人。

永援聖母殿投票站下午2時30分累積404人投票，選務人員Michael Sheehan表示，此次選舉相對忙碌，但未出現特殊狀況，僅部分選民因地址更換或未註冊需另行處理。他指出，翻譯人員事前皆受訓，只能解釋投票流程，嚴禁引導或代替選民投票。

選民Jackie Chen表示，第17選區州參議員投給現任的陳學理，他樂見華人踴躍參政，希望陳學理連任後能多宣傳華人文化，並改善治安。

過程中，投票站外陳學理、州眾議員鄭永佳陣營與各自的對手賀立寧、謝曉瓊陣營的義工，曾因海報擺放、撕扯海報等問題發生爭執。雙方各執一詞，當街爭吵，所幸無人受傷。

班森賀第128小學下午3時30分共有744人投票，現場排隊踴躍。選務人員Jimmy Du表示，眾多華人選民前來投票，但也遇到許多人因地址更改、未先行註冊或是初次投票等，導致投票效率不夠快。

一名選民表示，已在社區住了30多年，現在是見過紐約「最髒、最危險」的時候，最近在社區目睹兩名男子騎無牌輕型機車，搶走一名年長婦人的包包。他拒絕透露投票意向，但強調任何掌權者都應對社區負責，並認為選舉周期太短，政治人物忙著求勝，「實際上什麼都沒改變」。

新越卓高中投票站的選民Jackie表示，他傾向支持以在地思維優先的候選人，「事情總是從小規模開始，有效的政策再擴大」。對於86街遊民收容所爭議，他並不反對設立，認為能減少街頭露宿者，但也理解居民擔心房價下跌、吸引更多遊民，關鍵在於政府如何管理。

他這次整張選票都投給民主黨人，認為他們較著重在地社區，並鼓勵大家投票，「如果不投票，就得不到你想要的」。

班森賀128小學下午3時已累積700張選票，投票意願相對踴躍。(記者馬璿╱攝影)

永援聖母殿投票站下午2時半許累積404人次。(記者馬璿╱攝影)