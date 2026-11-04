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李寶霞：資訊不足仍是華人選民大障礙

記者范航瑜╱紐約報導
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華人進步會行政總監李寶霞3日接受專訪時表示，資訊不足仍是華人選民參與的一大障礙。...
華人進步會行政總監李寶霞3日接受專訪時表示，資訊不足仍是華人選民參與的一大障礙。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

李寶霞指出，華人選民雖關心住房與生活負擔，但多數仍缺乏候選人與選舉資訊，外展工作除解釋政見，也協助居民理解政府運作。

住房與生活負擔，是華人進步會在選前外展中聽到最多的選民關切，然而，關心切身問題，未必意味著了解選票上的人選。華人進步會行政總監李寶霞(Mae Lee)3日表示，有選民早已決定支持誰，也有人直到臨近選舉，仍不清楚要選哪些職位、候選人是誰，資訊不足仍是華人選民參與的一大障礙。

一次電話外展的經歷讓她對這種落差印象深刻，一名接聽電話的居民堅持要她說明，選舉中誰是「壞人」，並認為州府無所作為。但隨著交談深入，她發現，對方連現任州長是誰、做過哪些事，也不十分清楚。

李寶霞沒有替對方指定支持人選，而是建議他先查閱現任者的施政紀錄，再了解挑戰者的主張，看看哪些理念與自己相符。她也查詢了對方所在選區的選舉，提醒他除了州長，當地還有具競爭性的國會議席選戰，以及其他民代值得了解。

「部分居民對政治感到失望，或覺得自己的一票不重要，背後也存在對候選人認識不足的問題」，李寶霞說。外展時，有的華人很清楚自己要投給誰，有人則反問「我們到底在選什麼？」即使街上已有不少競選宣傳，資訊仍未必觸及每名選民。

這種差異甚至存在於同一個社區，「華埠並非單一投票分區，而是由多個分區組成，居民接觸到的競選資訊也有不同」。

談到選民最關心的議題，李寶霞表示，仍以生活負擔與住房為主。居民也關心其他問題，但最常主動談起的，往往是生活中確實遇到困難的部分。住房之所以反覆被提及，正因為它仍是許多人的迫切難題。

除了候選人的主張，外展也涉及解釋政府如何運作。該會備有小冊子，介紹住房、醫療補助等問題涉及哪些政府層級，協助居民理解州府、市府及不同民選官員的職責。李寶霞說，民代的角色不只是競選時出現在選票上，也包括在不同事務上代表居民、提供服務。

華人進步會行政總監李寶霞表示，資訊不足仍是華人選民參與的一大障礙。圖為紐約市華人...
華人進步會行政總監李寶霞表示，資訊不足仍是華人選民參與的一大障礙。圖為紐約市華人社區過去的投票站情況。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 她認為最主要的障礙是資訊不足。部分選民雖然在意生活議題，卻不清楚要選哪些職位、候選人是誰，也不了解現任者與挑戰者的差異。

  • 最常被提起的是住房與生活負擔，因為這些問題直接影響日常生活。李寶霞表示，居民也會談其他議題，但通常先從自己最有感的困難出發。

  • 該會會發放小冊子，說明住房、醫療補助等議題分屬哪些政府層級，並提醒居民民代不只是在選舉時出現，也要持續代表選民提供服務。

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