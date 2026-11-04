華埠選戰暗藏張力 支持者選邊

曼哈頓華埠州眾議員選戰暗藏張力，華人選民根據各自關注的優先議題選擇兩黨候選人。圖為華埠孔子大廈投票站。(記者許君達╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 華埠州眾議員選戰雖在民主黨優勢區進行，仍因丘海倫與易雅博對決而增添張力，華裔選民則依租客、治安與族裔認同等議題分流投票。

2026年期中選舉日早間至中午時段，曼哈頓華埠兩間投票 站共收到1300餘張選票，其中孔子大廈單一投票站的投票率約15%。雖然曼哈頓多年來均屬於民主黨 的穩固優勢區、普選結果幾無懸念，但在本年度的華埠地區州眾議員 選舉中，華裔保守派牧師丘海倫與民主社會主義者組織(DSA)成員易雅博(Illapa Sairitupac)的對戰增加了選戰的張力，令關注不同議題的華人選民做出了截然不同的選擇。

截至3日下午2時30分，華埠麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)投票站已收到1056張選票、孔子大廈投票站收到317張選票。另據實時統計數據，全市連同提前投票參與者在內，已完成投票的總選民數量超過了118萬人。

華埠早間和中午的投票者以長者為主，需要上班的年輕選民則多會在下班後前往投票。麥地臣社區中心的多名中文翻譯員均表示，雖然需要翻譯服務的華人選民投票熱情高漲，但很多人在選前並未做足功課，常常到了投票站、卻還不知道本次要選哪些職位，更不了解各候選人及其基本政見。

一名翻譯員說，她經常需要向求助的華人選民講解「誰是民主黨、誰是共和黨，你要投哪位就在哪裡勾選」，還有些長者甚至不太關心兩黨的差異，只會問「有沒有中國人」。

華人選民楊先生在投過票後，前往麥地臣社區中心外為易雅博拉票。他表示，自己關注的首要議題是誰能解決民生問題、保護華埠租客的利益，「如果一個政客不能為勞動人民說話，選他何用？」

首次投票的華人陳女士則表示，她最關注的議題首先是治安和身為房東的利益。她說，華埠街道上有很多遊民，不僅占據街道、還到處便溺，影響生活品質和社區安全。

曼哈頓華埠州眾議員選戰暗藏張力，華人選民根據各自關注的優先議題選擇兩黨候選人。圖為華埠一處投票站。（本報檔案照）