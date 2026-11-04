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關注民生、移民 華裔兩黨之間「挑著投」

記者高雲兒╱紐約報導
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法拉盛第20小學票站外，受訪華裔民眾談起各自關心的議題。(記者高雲兒╱攝影)
法拉盛第20小學票站外，受訪華裔民眾談起各自關心的議題。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛華裔選民在投票時最在意治安、交通與水電煤氣等民生成本，同時對移民政策與社會福利取捨感到矛盾，因而在兩黨之間採取挑著投的做法。

治安盼改善、交通嫌壅堵，水電煤氣費持續上漲，移民政策與社會福利又難以取捨。法拉盛第20小學票站外，受訪華裔民眾談起各自關心的議題，有人希望政府優先解決日常民生問題，也有人坦言，民主、共和兩黨各有讓人認同與不滿之處，投票時十分矛盾。

「希望法拉盛治安好一點」，前來投票的司馬先生表示，治安是他最關心的問題之一，交通同樣令人頭痛。法拉盛市中心經常堵車，停車位更是一位難求。他認為，近年增設公車專用道等措施，並未從根本上改善交通，「都是治標不治本」。

焦先生則對公車調度頗有怨言，他說部分路線有時20多分鐘不見一班車，接著卻連續來了好幾輛。他認為，與其不斷調整道路配置，更應改善公車班次及路線規畫，否則難以真正緩解壅堵。

除了交通，焦先生也擔心生活成本持續上升，「水費、電費、煤氣費，這些基本民生的東西，最起碼要相對穩定」。他表示，基本生活開支不斷增加，部分費用漲幅甚至超過一般物價上漲速度，讓居民負擔愈來愈重，政府應對這類公共服務費率加強監管。

相較於交通和物價，選民丁先生對兩黨政策的取捨則更感矛盾。他表示，自己傾向民主黨，但此次並未全部投給民主黨，而是根據候選人「挑著投」。

他坦言最難取捨的是移民政策，「你說非法移民管還是不管？這個很難說」。他認為，政府若向無證移民提供大量福利和資源，可能影響公民原有的福利，但若完全不提供協助，又覺得這些移民處境可憐。他承認自己也不知道怎樣才是最合適的做法，只能看政府如何平衡不同群體的需要。

對於共和黨，丁先生同樣有顧慮，「不想看到他們打仗，最後還是花我們的錢」。據丁先生觀察，身邊不少華裔長者傾向民主黨，主要因為重視醫療和社會福利，但對移民及部分社會議題又可能持不同看法，因此投票時也會感到矛盾。

華人民眾表示，民主、共和兩黨各有讓人認同與不滿之處，投票時十分矛盾。(記者高雲兒...
華人民眾表示，民主、共和兩黨各有讓人認同與不滿之處，投票時十分矛盾。(記者高雲兒╱攝影)

華人民眾表示，民主、共和兩黨各有讓人認同與不滿之處，投票時十分矛盾。(記者高雲兒...
華人民眾表示，民主、共和兩黨各有讓人認同與不滿之處，投票時十分矛盾。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 受訪者普遍把治安、交通壅堵與生活成本列為優先事項，尤其對法拉盛市中心停車難、公車不便，以及水費、電費、煤氣費持續上漲表達不滿，希望政府先改善日常生活壓力。

  • 部分選民認為新增公車專用道等措施只是治標不治本，真正問題在於班次安排與路線規畫不佳，導致有時等車很久、又突然連來多班，無法有效緩解壅堵。

  • 不少人對民主黨的醫療與福利較有好感，但對無證移民是否應獲更多資源感到兩難；對共和黨則擔心其政策走向與軍事衝突，因而傾向依候選人表現逐一挑選投票。

華裔 移民 法拉盛

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