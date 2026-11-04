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李榮恩高票當選 易雅博接棒華埠州眾議員

記者范航瑜劉梓祁╱紐約報導
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李榮恩在紐約州參議會第27選區以壓倒性票數勝出，易雅博則在第65選區擊敗共和黨對手接棒華埠州眾議員，凸顯紐約下城政治版圖變化。

現任曼哈頓華埠州眾議員李榮恩(Grace Lee)3日轉戰紐約州參議會第27選區，在晚間開票後取得壓倒性勝利，接替今年決定不尋求連任的現任州參議員卡范納(Brian Kavanagh)；而曼哈頓下城州眾議會第65選區，由紐約市民主社會主義者聯盟(NYC-DSA)支持的民主黨候選人易雅博(Illapa Sairitupac)，擊敗共和黨對手丘海倫(Helen Qiu)，他將會接替李榮恩的位置。

據市選舉局公布的非官方開票結果，李榮恩在合計獲得6萬2971票，得票率81.10%；共和黨及保守黨候選人穆里洛(Jason C. Murillo)合計獲得1萬2834票、占16.90%。

州參議會第27選區涵蓋下曼哈頓大片地區，包括華埠、下東城、金融區、東村、西村、蘇荷區(SoHo)及翠貝卡(Tribeca)等社區。卡范納今年2月宣布，在州議會服務20年後不再尋求連任，使該席位成為開放選區。

李榮恩是移民家庭第二代，長年居住在下曼哈頓，與丈夫育有三名女兒。她畢業於哥倫比亞大學，之後取得芝加哥大學布斯商學院(Booth School of Business)工商管理碩士學位。

易雅博作為市長曼達尼(Zohran Mamdani)的政治盟友，他的勝選延續DSA近來在紐約政壇的擴張勢頭。然而，這名民主社會主義者在華埠傳統僑社的知名度仍相對有限，其在公共安全、監禁及警政改革等議題上的立場，也與部分華埠居民存在明顯差異。

當晚的開票結果顯示，易雅博獲2萬2070票、得票率74.6%，大幅領先共和黨對手丘海倫的7417票。第65選區涵蓋華埠、下東城、兩橋社區及金融區等地，易雅博在6月23日六人角逐的民主黨初選中，以4417票擊敗其他五名候選人，取得民主黨提名。他隨後在社交平台宣告，要將「社會主義帶回下東城」。

易雅博的政治崛起與曼達尼及DSA浪潮相關。他曾擔任曼達尼在下城的競選外勤協調員，並獲曼達尼、聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)及多個工會背書。他此前受訪時坦言，未料曼達尼勝選一年後，這股政治力量仍持續發酵。

精華 FAQ

  • 李榮恩轉戰紐約州參議會第27選區，並在開票後取得壓倒性勝利，以6萬2971票、81.10%的得票率當選，接替不再尋求連任的卡范納。

  • 易雅博在第65選區以2萬2070票、74.6%得票率大幅領先共和黨對手丘海倫，成功當選並接替李榮恩，延續民主黨在下城的優勢。

  • 報導指出，易雅博獲DSA與曼達尼等力量支持，顯示社會主義陣營在紐約持續擴張；但他在華埠知名度有限，且政策立場與部分居民仍有落差。

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