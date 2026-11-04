紐約市提前投票減6% 青年降溫

紐約市今年期中選舉提前投票1日結束，共69萬526人到場，較去年市長選舉減少約6%。圖為法拉盛一處投票站。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市期中選舉提前投票較去年下降約6%，青年參與降溫但長者與部分非洲裔選區逆勢成長，顯示今年選民動員格局與去年不同。

紐約市 今年期中選舉提前投票 1日結束，共69萬526人到場投票，較去年市長選舉減少約6%。去年受市長曼達尼 (Zohran Mamdani)競選帶動的青年投票熱潮未能延續，非洲裔人口占多數的選區與長者投票人數卻逆勢上升，呈現不同的選民動員格局。

市選舉局公布，上述人數為九天提前投票結束後的非正式累計報到數，據Gothamist於2日發布的分析顯示，18至24歲提前投票者比去年少約1萬5000人；相較之下，55歲及以上選民增加14%，75歲及以上更增加23%。

尋求連任的州長霍楚(Kathy Hochul)迎戰共和黨納蘇郡行政長官布萊克曼(Bruce Blakeman)，提前投票期間密集走訪五區，並多次與曼達尼共同拉票，希望動員去年支持他的選民。然而，部分去年曼達尼表現強勁的地區，今年提前投票人數反而明顯回落，布碌崙(布魯克林)第53州眾議會選區減少34%。

復敦大學(Fordham University)政治學者格里爾(Christina Greer)表示，曼達尼有鮮明的個人號召力，能讓選民為他本人走進投票站，其他候選人難以複製。她以總統川普(Donald Trump)作比，認為這類帶有民粹色彩的政治人物，動員力往往與個人特質密切相關。

不過，提前投票人數下降並非只出現在民主黨。依該分析，全市民主黨籍提前投票者比去年減少3%，共和黨籍則減少15%；民主黨籍投票者人數仍約為共和黨的七倍。

增幅最大的選區多為非洲裔人口占多數的地區，布碌崙第58州眾議會選區提前投票人數比去年增加60%，居全市之首。

若與同為期中選舉的2022年相比，今年提前投票仍大幅增加。紐約市由四年前約43萬2600人增至約69萬人，增幅近六成；全州則由約120萬人增至近200萬人。

格里爾指出，曼達尼今年6月曾助理念相近的國會參選人贏得民主黨初選，顯示其影響力仍在。但對認為霍楚過於溫和的左派選民而言，曼達尼的背書未必足以促使他們投票；支持者願意為曼達尼出門，並不意味同樣熱情能直接轉移至霍楚身上。

圖為布碌崙華人選民準備投票。(美聯社)