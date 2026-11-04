孟昭文、劉醇逸、金兌錫連任 續為皇后區發聲

約州長霍楚(Kathy Hochul)(中)3日選舉日上午走訪法拉盛第22公立小學(P.S. 22)投票所，與市議員黃敏儀(Sandra Ung)(左)、州參議員劉醇逸(John Liu)(右)一同向選民致意。(記者戴慈慧╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 皇后區3名亞裔現任民選官員孟昭文、劉醇逸與金兌錫在2026年期中選舉中全數連任，顯示當地亞裔社區政治影響力持續穩固。

2026年期中選舉3日登場，皇后區 三名亞裔現任民選官員，包括國會眾議員孟昭文 (Grace Meng)、州參議員劉醇逸 (John Liu)及州眾議員金兌錫(Ron Kim)，均順利連任。其中，孟昭文以逾七成得票率擊敗共和黨對手，劉醇逸與金兌錫則因沒有其他候選人列名，連任幾無懸念。

根據美聯社晚間9時22分宣布的選舉結果，代表國會第6選區的孟昭文確定勝選。截至當時338個選區已有216個完成回報，孟昭文獲得3萬5017票，得票率71.6%；共和黨對手Joseph Chou獲得1萬3424票，得票率27.4%，雙方相差2萬1593票。

孟昭文自2013年起擔任國會眾議員，是紐約州首位當選國會議員的亞裔女性。她的選區涵蓋法拉盛、森林小丘及皇后區其他地區，任內長期關注移民權益、亞裔社區服務、公共安全及教育資源等議題。

今年6月民主黨初選，孟昭文曾面對黨內挑戰者朴永哲(Chuck Park)，最終以約56.8%的得票率勝出，取得民主黨提名，並在11月大選中成功連任。

州參議員第16選區的劉醇逸此次沒有其他候選人列名，順利延續在州議會的任期。劉醇逸自2019年起擔任州參議員，先前曾任紐約市主計長及市議員，長期關注公立學校經費、醫療服務、交通及移民社區權益。

劉醇逸3日上午也陪同州長霍楚(Kathy Hochul)走訪法拉盛第22公立小學(P.S. 22)投票所。他今早受訪表示，今年提前投票參與踴躍，選舉日上午也有不少選民到場。他指出，公立學校資源、醫療保險與醫療服務，以及就業和經濟機會，仍是未來關注的重點。

代表州眾議員第40選區的金兌錫同樣沒有其他候選人列名，將繼續代表法拉盛地區。金兌錫自2013年起擔任州眾議員，長期關注長者服務、醫療、住房及亞裔社區發展。

近年法拉盛成人日間照護中心的營運及政府補助問題引起關注，金兌錫也曾就相關議題提出意見，強調應兼顧長者需求與政府監督，確保公共資源獲得妥善使用。

三名亞裔民代分別在聯邦國會、州參議院及州眾議院服務，選區涵蓋法拉盛及皇后區多個華人聚居社區。隨著三人延續任期，移民權益、教育資源、長者福利及生活成本等問題，仍將是當地選民關注的重點。