布碌崙南區華人選戰「翻藍」 民主黨奪回2席位

賀立寧在開票顯示領先後，開心擁抱支持者們。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙南區華人社區兩個原本翻紅的搖擺選區，在本次期中選舉中由民主黨的賀立寧與謝曉瓊奪回，現場支持者歡欣慶祝，兩名共和黨現任議員則雙雙落敗。

3日迎來全國期中選舉，布碌崙 (布魯克林)南區華人社區中，州參議會第17選區以及州眾議會49選區，皆是此前「翻紅」的搖擺選區；但3日晚間開票後，該兩個選區皆由民主黨 候選人賀立寧(Larry He)、謝曉瓊(Joyce Xie)勝出，是民主黨時隔數屆後，再度奪回這兩個選區的席位。

當日晚間9時紐約州開票後，近百位支持者與義工聚集在布碌崙民主黨俱樂部，與民主黨候選人賀立寧、第47選區州眾議員寇頓 (William Colton)與候選人謝曉瓊、以及市議員莊文怡一同觀看開票數據。

截至晚間10時開完票後，賀立寧得票率57.5%，獲2萬1136張選票，謝曉瓊得52.3%、獲7279張選票，寇頓則以62.5%得票率、1萬663張票成功連任；民主黨俱樂部的開票現場隨著結果一步步出爐，現場支持者歡聲雷動，紛紛激動尖叫甚至喜極而泣，氣氛相當熱烈，一邊大聲的喊著「Larry He!」一邊歡呼。

賀立寧抵達現場時，看著興奮的義工們也心情相當激動，一路上與很多人相擁。賀立寧勝選後激動發表感言，「250天、500名義工、9000哩的路程、10萬個電話、20萬次敲門，這場競選不是關於我，而是我們，我們贏了 。」

謝曉瓊則難掩興奮情緒表示，「此次競選面臨着很多挑戰，但我們一起戰勝了這些挑戰」，她指自己將成為第一個來自福建省的民選官員，感謝所有人為她的競選付出精力和時間。

而在過程當中也參與輔選的莊文怡，則是感謝所有人對賀立寧和謝曉瓊以及眾多義工的支持，「沒有你們的幫助，我們無法取得如此巨大的勝利」。當晚還有特意前來支持的州參議員劉醇逸(John Liu)、市議員納西斯(Mercedes Narcisse)，幾人興奮與支持者合影。

反觀爭取連任的第17選區州參議員陳學理、第49選區州眾議員鄭永佳，均雙雙敗選；陳學理現身開票聚會時安慰神情落寞的支持者們，表示感謝大家出來幫忙，並承諾日後還是會繼續為社區做事，別人有問題時他也會積極指出。

鄭永佳表示，目前紐約市唯一的共和黨區是聯邦眾議員第11選區，由瑪麗奧(Nicole Malliotakis)連任；他形容這次確實是共和黨的一次慘敗，「之前以為(自己)會是微小的領先，但沒想到是這樣的結果，但我有信念和信心，會繼續服務社區。」

賀立寧、寇頓與謝曉瓊分別領先，支持者拉彩炮慶祝。(記者馬璿／攝影)

陳學理在開票許久後才抵達現場，安慰情緒落寞的支持者們。(記者胡聲橋／攝影)

賀立寧在開票顯示領先後，開心擁抱支持者們。(記者馬璿╱攝影)