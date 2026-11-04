我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

布碌崙南區華人選戰「翻藍」 民主黨奪回2席位

記者馬璿胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
賀立寧在開票顯示領先後，開心擁抱支持者們。(記者馬璿╱攝影)
賀立寧在開票顯示領先後，開心擁抱支持者們。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙南區華人社區兩個原本翻紅的搖擺選區，在本次期中選舉中由民主黨的賀立寧與謝曉瓊奪回，現場支持者歡欣慶祝，兩名共和黨現任議員則雙雙落敗。

3日迎來全國期中選舉，布碌崙(布魯克林)南區華人社區中，州參議會第17選區以及州眾議會49選區，皆是此前「翻紅」的搖擺選區；但3日晚間開票後，該兩個選區皆由民主黨候選人賀立寧(Larry He)、謝曉瓊(Joyce Xie)勝出，是民主黨時隔數屆後，再度奪回這兩個選區的席位。

當日晚間9時紐約州開票後，近百位支持者與義工聚集在布碌崙民主黨俱樂部，與民主黨候選人賀立寧、第47選區州眾議員寇頓(William Colton)與候選人謝曉瓊、以及市議員莊文怡一同觀看開票數據。

截至晚間10時開完票後，賀立寧得票率57.5%，獲2萬1136張選票，謝曉瓊得52.3%、獲7279張選票，寇頓則以62.5%得票率、1萬663張票成功連任；民主黨俱樂部的開票現場隨著結果一步步出爐，現場支持者歡聲雷動，紛紛激動尖叫甚至喜極而泣，氣氛相當熱烈，一邊大聲的喊著「Larry He!」一邊歡呼。

賀立寧抵達現場時，看著興奮的義工們也心情相當激動，一路上與很多人相擁。賀立寧勝選後激動發表感言，「250天、500名義工、9000哩的路程、10萬個電話、20萬次敲門，這場競選不是關於我，而是我們，我們贏了 。」

謝曉瓊則難掩興奮情緒表示，「此次競選面臨着很多挑戰，但我們一起戰勝了這些挑戰」，她指自己將成為第一個來自福建省的民選官員，感謝所有人為她的競選付出精力和時間。

而在過程當中也參與輔選的莊文怡，則是感謝所有人對賀立寧和謝曉瓊以及眾多義工的支持，「沒有你們的幫助，我們無法取得如此巨大的勝利」。當晚還有特意前來支持的州參議員劉醇逸(John Liu)、市議員納西斯(Mercedes Narcisse)，幾人興奮與支持者合影。

反觀爭取連任的第17選區州參議員陳學理、第49選區州眾議員鄭永佳，均雙雙敗選；陳學理現身開票聚會時安慰神情落寞的支持者們，表示感謝大家出來幫忙，並承諾日後還是會繼續為社區做事，別人有問題時他也會積極指出。

鄭永佳表示，目前紐約市唯一的共和黨區是聯邦眾議員第11選區，由瑪麗奧(Nicole Malliotakis)連任；他形容這次確實是共和黨的一次慘敗，「之前以為(自己)會是微小的領先，但沒想到是這樣的結果，但我有信念和信心，會繼續服務社區。」

賀立寧、寇頓與謝曉瓊分別領先，支持者拉彩炮慶祝。(記者馬璿／攝影)
賀立寧、寇頓與謝曉瓊分別領先，支持者拉彩炮慶祝。(記者馬璿／攝影)

陳學理在開票許久後才抵達現場，安慰情緒落寞的支持者們。(記者胡聲橋／攝影)
陳學理在開票許久後才抵達現場，安慰情緒落寞的支持者們。(記者胡聲橋／攝影)

賀立寧在開票顯示領先後，開心擁抱支持者們。(記者馬璿╱攝影)
賀立寧在開票顯示領先後，開心擁抱支持者們。(記者馬璿╱攝影)

精華 FAQ

  • 民主黨在這次選舉中奪回州參議會第17選區與州眾議會第49選區，兩區先前都曾翻紅，如今再度轉回民主黨手中，成為華人社區選戰的重要結果。

  • 州參議會第17選區由賀立寧勝出，得票率57.5%，拿下2萬1136票；州眾議會第49選區由謝曉瓊勝出，得票率52.3%，獲7279票，兩人皆成功當選。

  • 陳學理與鄭永佳都未能連任。陳學理感謝支持者並表示仍會繼續為社區做事；鄭永佳則稱這是共和黨慘敗，但強調自己仍會繼續服務社區。

布碌崙 民主黨 寇頓

上一則

孟昭文、劉醇逸、金兌錫連任 續為皇后區發聲

下一則

華埠選戰暗藏張力 支持者選邊
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

期中選舉／布碌崙華社翻藍 賀立寧、寇頓、謝曉瓊勝選

期中選舉／布碌崙華社翻藍 賀立寧、寇頓、謝曉瓊勝選
紐約提前投票今開跑 華人社區選戰激烈

紐約提前投票今開跑 華人社區選戰激烈
華人對決選區 布碌崙投票站人潮踴躍

華人對決選區 布碌崙投票站人潮踴躍
孟昭文捐5萬 助民主黨催亞裔票抗衡布萊克曼

孟昭文捐5萬 助民主黨催亞裔票抗衡布萊克曼

熱門新聞

聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

2026-11-02 16:50
州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

2026-10-28 16:00
紐約市27日啟用糧食券和白卡指引網站，協助民眾處理相關申請事宜。(記者范航瑜／攝影)

紐約啟糧食券、白卡指引網 首頁設「中文」翻譯

2026-10-28 06:25
澳籍華裔媒體人成蕾曾在中國官媒工作，卻在澳中關係緊張時淪為「人質外交」的犧牲品。她的中文新書「如果牆能說話：她在國安牢獄的1154天」近日在台灣出版、美國上市，書中記述了成蕾在長達三年的監禁中的點滴。(圖/季風出版提供)

因洩露國家機密遭中國關3年 澳籍華裔記者成蕾寫回憶錄

2026-10-31 10:10
市衛生局提醒家長，孩子討糖返家後，應先檢查再讓他們食用，並將外形酷似糖果、餅乾的大麻食品與一般零食分開存放。圖為示意圖。(本報檔案照)

萬聖節討糖慎防樂極生悲…家長須做1事 幫孩童把關

2026-10-30 13:53

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網