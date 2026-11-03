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ICE擅用市有停車場 市長：再犯就告

記者曹馨元／紐約報導
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曼達尼要求聯邦移民執法人員停止擅用市有停車場部署行動，否則市府將提出訴訟。示意圖...
曼達尼要求聯邦移民執法人員停止擅用市有停車場部署行動，否則市府將提出訴訟。示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市長曼達尼指控ICE未經許可使用市有停車場部署行動，已通知國土安全部並警告若再犯將提告，同時公布更嚴格的公園局管制指引。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)2日發出警告，若聯邦移民執法人員繼續擅用市有停車場部署行動，市府將提出訴訟。他目前已致函國土安全部(DHS)，要求立即禁止移民及海關執法局(ICE)探員未經許可使用市府物業。

市府近日接獲報告，指ICE探員曾在布朗士范科特蘭公園(Van Cortlandt Park)，以及皇后區法拉盛草原可樂娜公園西側111街的無人管理停車場停放車輛、召開行動會議。

曼達尼在寄給國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)、ICE代理局長文圖雷拉(David Venturella)及紐約外勤辦公室主任傑納洛(Kenneth Genalo)的信中指出，ICE從未獲准使用上述場地，「ICE無權把我們的物業當作拆散家庭的基地」，他說，「如果他們一次又一次回來，我們就法庭見」。

曼達尼今年2月簽署的行政命令規定，非市府執法人員若無司法令狀或其他合法依據，不得把市有停車場用作部署地點。市法律局局長班克斯(Steven Banks)表示，國土安全部如今已獲正式通知，若仍繼續占用市府物業，市府已準備採取法律行動。

市府同日公布公園局新指引，聯邦探員若要求進入停車場或公園內的非公共區域，員工須查驗身分，並將令狀交由法律顧問審核；未有合法授權，不得放行。

指引並說明，若探員擅闖限制區域，員工應在安全情況下致電911並記錄事件，不得與其衝突。在公共區域發現聯邦執法行動時，也須通知主管，並酌情記錄現場情況。聯邦機構若申請使用公園局停車場，則須由法律顧問審批。

上月，曼達尼與逾百名民選官員亦曾呼籲私人停車場業主拒絕ICE進入。此前，聯邦探員在曼哈頓北部執法時開槍擊中一名車內載有五歲兒子的男子；據報探員當時曾在附近私人停車場部署行動。

精華 FAQ

  • 市府接獲報告，指ICE探員曾在布朗士與皇后區的市有停車場停車並召開行動會議。曼達尼認為這些場地未經允許被當作執法部署基地，已構成違規。

  • 他已致函國土安全部及相關官員，要求立即禁止ICE未經許可使用市府物業；同時表明若聯邦探員持續占用，市府將依行政命令與法律程序提告。

  • 若探員要求進入停車場或公園非公共區域，員工須先查驗身分並將令狀交法律顧問審核；未有合法授權不得放行，若擅闖則在安全下報警並記錄。

ICE 曼達尼 移民

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