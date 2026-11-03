跟蹤入屋強暴女子 1男遭警通緝

圖中該名男子涉嫌跟蹤並強暴一名年輕女子，遭警方通緝。(警方提供)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙一名28歲女子凌晨返家時遭騎電單車男子跟蹤，對方闖入公寓樓後在樓梯上將她強暴，警方已公開嫌犯照片追緝。

一名騎電單車者11月1日凌晨在布碌崙 (布魯克林 )街頭跟蹤一名女子，之後尾隨這名女子進了所住的公寓樓，並在樓梯上強暴了這名女子。警方已公布此案嫌犯的照片，予以通緝。

警方稱，1日凌晨12時30分剛過，當時一名28歲的女子在貝德福德-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)的威洛比大道(Willoughby Av.)交貝德福德大道(Bedford Avenue)附近行走時，一名騎電單車的男子從她身後靠近並拍打了她的臀部。

嫌疑人一開始逃跑了，但警方認為嫌犯隨後繞路返回並開始秘密跟蹤受害者到附近的一棟公寓樓。警方稱，當受害者進入公寓大樓時，這名變態男子尾隨她進入。執法部門消息人士稱，附近的監視器拍下了這一幕。

根據警方報告，兩人進入公寓樓後，這名猥褻者上前襲擊了這名女子，並在樓梯上強暴了她。警方報告稱，幾分鐘後，嫌疑人騎著電單車逃離了現場。

市警79分局的警員趕到現場處理了這起事件。急救人員迅速將受害者送往當地醫院接受治療，目前受害者情況穩定。

截至目前，此案尚未有人被逮捕。警方稱，嫌犯最後一次出現時身穿灰色褲子、黑色外套和針織帽。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

圖中該名男子涉嫌跟蹤並強暴一名年輕女子，遭警方通緝。(警方提供)