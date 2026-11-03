我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

跟蹤入屋強暴女子 1男遭警通緝

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖中該名男子涉嫌跟蹤並強暴一名年輕女子，遭警方通緝。(警方提供)
圖中該名男子涉嫌跟蹤並強暴一名年輕女子，遭警方通緝。(警方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙一名28歲女子凌晨返家時遭騎電單車男子跟蹤，對方闖入公寓樓後在樓梯上將她強暴，警方已公開嫌犯照片追緝。

一名騎電單車者11月1日凌晨在布碌崙(布魯克林)街頭跟蹤一名女子，之後尾隨這名女子進了所住的公寓樓，並在樓梯上強暴了這名女子。警方已公布此案嫌犯的照片，予以通緝。

警方稱，1日凌晨12時30分剛過，當時一名28歲的女子在貝德福德-史岱文森(Bedford-Stuyvesant)的威洛比大道(Willoughby Av.)交貝德福德大道(Bedford Avenue)附近行走時，一名騎電單車的男子從她身後靠近並拍打了她的臀部。

嫌疑人一開始逃跑了，但警方認為嫌犯隨後繞路返回並開始秘密跟蹤受害者到附近的一棟公寓樓。警方稱，當受害者進入公寓大樓時，這名變態男子尾隨她進入。執法部門消息人士稱，附近的監視器拍下了這一幕。

根據警方報告，兩人進入公寓樓後，這名猥褻者上前襲擊了這名女子，並在樓梯上強暴了她。警方報告稱，幾分鐘後，嫌疑人騎著電單車逃離了現場。

市警79分局的警員趕到現場處理了這起事件。急救人員迅速將受害者送往當地醫院接受治療，目前受害者情況穩定。

截至目前，此案尚未有人被逮捕。警方稱，嫌犯最後一次出現時身穿灰色褲子、黑色外套和針織帽。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

圖中該名男子涉嫌跟蹤並強暴一名年輕女子，遭警方通緝。(警方提供)
圖中該名男子涉嫌跟蹤並強暴一名年輕女子，遭警方通緝。(警方提供)

精華 FAQ

  • 案件發生於11月1日凌晨12時30分剛過，地點在布碌崙貝德福德-史岱文森一帶，靠近威洛比大道與貝德福德大道交界附近。

  • 警方稱，嫌犯先從受害者身後靠近並拍打她的臀部，之後一度逃跑，再繞回來秘密跟蹤她進入附近公寓樓，趁機犯案。

  • 截至目前仍未有人被捕，警方已公布嫌犯照片與衣著特徵，呼籲民眾若發現相似人物，立即透過止罪熱線、網站、短訊、X平台或應用程式提供線索。

布碌崙 布魯克林

上一則

在美國安家 就從EZ生活網開始「房屋相關」專區等您來逛

下一則

布碌崙里程碑公園可移動新型公廁 啟用
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

5分鐘劫2女項鏈 布碌崙搶匪遭通緝

5分鐘劫2女項鏈 布碌崙搶匪遭通緝
紐約南布碌崙女子跑步遭刺頸命危送醫 兇嫌在逃

紐約南布碌崙女子跑步遭刺頸命危送醫 兇嫌在逃
史島9旬長者遭詐4.9萬 警追緝

史島9旬長者遭詐4.9萬 警追緝
康尼島屢現團夥暴力搶劫案 社區擔憂

康尼島屢現團夥暴力搶劫案 社區擔憂

熱門新聞

聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18
州參議員劉醇逸28日聯同州眾議員及多族裔社區代表，在皇后區大學點車管局辦公室前舉行記者會，呼籲改革DMV身分查核程序。與會者舉起華裔、韓裔及印度裔常見姓氏標語，凸顯同名誤認問題。(記者戴慈慧／攝影)

同名同姓無辜挨罰、駕照遭吊銷 劉醇逸提案促DMV核實身分

2026-10-28 16:00
法拉第未來公司（Faraday Future）的人形機器人在曼哈頓人群中穿梭，與遊客互動。（美聯社）

紐約街頭驚見8.9萬元AI機器人…與人互動 未來還想當保母

2026-10-26 15:19
紐約皇后區租屋市場競爭持續升溫，全美大型租屋市場排名一口氣上升10名，來到第22名。（路透）

紐約租房有多難？皇后區11人搶1間 空房37天就沒了

2026-11-02 16:50
紐約市27日啟用糧食券和白卡指引網站，協助民眾處理相關申請事宜。(記者范航瑜／攝影)

紐約啟糧食券、白卡指引網 首頁設「中文」翻譯

2026-10-28 06:25
Gorgeous品牌設立於曼哈頓的店舖。(受訪者提供)

疑陷龐氏騙局 華埠多年舊友反目成仇

2026-10-27 02:29

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單