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布碌崙海洋公園大道車禍5年釀7死 州管道路市府難大改

記者馬璿／紐約報導
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布碌崙海洋公園大道近年死亡車禍頻傳，過去五年已釀成七人死亡、74人重傷。(取自谷...
布碌崙海洋公園大道近年死亡車禍頻傳，過去五年已釀成七人死亡、74人重傷。(取自谷歌街景圖)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙海洋公園大道近5年已釀7死、74重傷，雖然州府與市府已做部分安全改善，居民仍要求進一步降速與加強自動執法。

布碌崙(布魯克林)海洋公園大道(Ocean Parkway)近年死亡車禍頻傳，過去五年已釀成七人死亡、74人重傷，但因該路段歸州府管轄，曼達尼(Zohran Mamdani)市府雖致力改造危險幹道，卻無權主導大規模重新設計，居民呼籲州府加強改善。

海洋公園大道於19世紀末規畫興建，全長5.5哩，從展望公園(Prospect Park)東側延伸至康尼島(Coney Island)，途經多個華人聚居社區。海洋公園大道仿效巴黎林蔭大道設計，擁有全美最早的自行車道之一，步道與自行車道至今仍在兩側，但被夾在六線道主線與輔路之間，如今卻成為以危險駕駛聞名的六線道公路。

本月稍早的死亡車禍再度凸顯該路的安全問題，市警表示，一輛奧迪追撞一輛豐田Camry，Camry再撞上另一車。當時62歲的Camry駕駛當時正為Lyft載客，傷重不治。

2025年3月，相隔兩個街區處也曾發生悲劇，一名同樣駕駛奧迪的女子在昆汀路(Quentin Road)路口闖紅燈高速轉彎，撞上另一輛車，該車再撞上一名母親及三名年幼子女，造成母親與兩名女兒死亡，兒子受傷倖存。

海洋公園大道由州府管理，道路配置的重大變更須由州交通廳(NYSDOT)監督。州交通廳官員表示，該路速限於2015年從每小時30哩降至25哩，近年在九個路口的輔路增設左轉限制，將六處停車標誌改為紅綠燈，更新177處行人坡道，安裝159座行人倒數號誌，並在10個路口新增標線、標誌及高辨識度斑馬線。

該路段也是超速熱點，倡議團體「交通替代」(Transportation Alternatives)分析發現，去年一輛奧迪A6在海洋公園大道累計收到70張測速罰單。

部分居民希望速限再降至每小時25哩以下，但2024年通過的州法雖允許市交通局將許多地方街道速限降至20哩，卻禁止在海洋公園大道這類主要幹道實施。

居民表示唯有自動執法才能讓車輛減速，「需要更多測速照相、闖紅燈照相，還有噪音照相機」。也有居民肯定市府調整號誌，讓行人提早幾秒過馬路，但仍呼籲官員進一步改造道路。

精華 FAQ

  • 這段位於布碌崙的主要幹道，過去5年已造成7人死亡、74人重傷，且近期又接連發生致命車禍，顯示道路安全問題持續惡化。

  • 因為海洋公園大道屬州府管轄，重大道路設計變更須由州交通廳主導，市府雖能推動部分安全措施，卻無權自行進行全面重設。

  • 居民認為單靠號誌調整不夠，主張再降低速限，並增設測速照相、闖紅燈照相與噪音照相機，才能真正迫使車輛減速並減少事故。

布碌崙 曼達尼 康尼島

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