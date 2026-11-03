我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

布碌崙日落公園垃圾成患 將日清2次、設大型垃圾箱

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為因應日落公園的垃圾投訴問題，市公園局目前已在康樂中心旁設置圍欄區，垃圾統一裝入...
為因應日落公園的垃圾投訴問題，市公園局目前已在康樂中心旁設置圍欄區，垃圾統一裝入推車存放於圍欄內，每日清運兩次。(市公園局提供)

AI摘要

文章摘要整理：

日落公園因垃圾堆積與多項環境問題引發居民反彈，公園局已加強清運並將試辦大型垃圾箱，同時推進康樂中心整修工程。

布碌崙(布魯克林)日落公園今夏多次出現垃圾成堆、無人清運的景象，甚至一度起火引發居民不滿。市公園局布碌崙區主管日前在社區會議上坦承，形容這是一次「失敗」，並表示公園不應呈現那樣的面貌，當局目前已將垃圾清運改為每日兩次，並計畫讓日落公園成為布碌崙首座試辦新型大型垃圾箱的公園。

市議會第38選區辦公室日前舉辦居民大會，邀請市公園局(NYC Parks)主管與社區居民直接對話。公園局指出，今夏公園內步道及出入口包括41街與5大道、6大道交界，以及44街與6大道一帶堆滿黑色垃圾袋、紙箱和木棧板。公園局表示，目前已在康樂中心旁設置圍欄區，垃圾統一裝入推車存放於圍欄內，每日清運兩次；未來將先設置兩立方碼垃圾箱，長期則透過試辦計畫改用更大型的垃圾箱，日落公園將是布碌崙第一個獲配置這類垃圾箱的公園。

日落公園康樂中心方面，公園局表示，外包工程將於今年底前完成，預算已從原本的760萬元增至1350萬元。工程包括將圓形大廳封閉改為全年使用、更換門窗、修補外牆、屋頂防水、啟用火警系統、升級水電、新增中央空調、鍋爐修繕及除鉛等，並向市建築局(DOB)申請使用執照。

完工後，公園局將接手內部改裝，包括安裝電視、拉設電線及鋪設地板，並採購器材、布置健身房、規畫課程與排班，預定2027年冬季開放。

會中居民也提出多項生活品質問題，包括廁所需高壓沖洗及翻修、非正式排球場、公園內公開飲酒及吸菸，以及出入口堆積樹枝和有機廢料等。當局承諾將高壓沖洗廁所，並會同公園執法人員及紐約市警取締違反公園規定的行為。

該區市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)辦公室表示，轄區公園許多問題源於公園局經費不足，鼓勵居民參與第七社區委員會公園及環境委員會會議，或響應紐約公園倡議組織(New Yorkers for Parks)推動的「公園1%」運動，爭取將市府預算的1%撥給公園。

精華 FAQ

  • 因公園步道與出入口曾堆滿黑色垃圾袋、紙箱和木棧板，甚至一度起火，讓居民認為環境失控，也迫使公園局在社區會議上承認處置失當。

  • 當局已在康樂中心旁設圍欄區，將垃圾集中裝入推車後存放，並改為每日清運2次；之後還會先放置2立方碼垃圾箱，長期則試辦更大型垃圾箱。

  • 康樂中心外包工程預計今年底前完成，預算已從760萬元增至1350萬元，內容包含門窗、外牆、屋頂、水電、空調與除鉛等，預定2027年冬季開放。

日落公園 布碌崙 布魯克林

上一則

布碌崙里程碑公園可移動新型公廁 啟用

下一則

紐約市享半價車資門檻放寬 估34萬人受惠
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙班森賀公園安裝新型公廁 民眾樂見

布碌崙班森賀公園安裝新型公廁 民眾樂見
紐約最危險路段之一 布碌崙日落公園3大道明年動工改造

紐約最危險路段之一 布碌崙日落公園3大道明年動工改造
紐約親子互助會 萬聖節家庭日同樂

紐約親子互助會 萬聖節家庭日同樂
法拉盛草原公園柳湖步道封閉兩年 7920萬元工程翻新老舊汙水設施

法拉盛草原公園柳湖步道封閉兩年 7920萬元工程翻新老舊汙水設施

熱門新聞

聯邦政府近日調查紐約多家成人日照中心，隨著調查風波擴大，部分中心陸續停止向會員發放現金補貼。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

日照中心停發現金 長者人潮減少 餐食品質引發抱怨

2026-10-29 16:18

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單