布碌崙日落公園垃圾成患 將日清2次、設大型垃圾箱

為因應日落公園的垃圾投訴問題，市公園局目前已在康樂中心旁設置圍欄區，垃圾統一裝入推車存放於圍欄內，每日清運兩次。(市公園局提供)

AI摘要 文章摘要整理： 日落公園因垃圾堆積與多項環境問題引發居民反彈，公園局已加強清運並將試辦大型垃圾箱，同時推進康樂中心整修工程。

布碌崙 (布魯克林 )日落公園 今夏多次出現垃圾成堆、無人清運的景象，甚至一度起火引發居民不滿。市公園局布碌崙區主管日前在社區會議上坦承，形容這是一次「失敗」，並表示公園不應呈現那樣的面貌，當局目前已將垃圾清運改為每日兩次，並計畫讓日落公園成為布碌崙首座試辦新型大型垃圾箱的公園。

市議會第38選區辦公室日前舉辦居民大會，邀請市公園局(NYC Parks)主管與社區居民直接對話。公園局指出，今夏公園內步道及出入口包括41街與5大道、6大道交界，以及44街與6大道一帶堆滿黑色垃圾袋、紙箱和木棧板。公園局表示，目前已在康樂中心旁設置圍欄區，垃圾統一裝入推車存放於圍欄內，每日清運兩次；未來將先設置兩立方碼垃圾箱，長期則透過試辦計畫改用更大型的垃圾箱，日落公園將是布碌崙第一個獲配置這類垃圾箱的公園。

日落公園康樂中心方面，公園局表示，外包工程將於今年底前完成，預算已從原本的760萬元增至1350萬元。工程包括將圓形大廳封閉改為全年使用、更換門窗、修補外牆、屋頂防水、啟用火警系統、升級水電、新增中央空調、鍋爐修繕及除鉛等，並向市建築局(DOB)申請使用執照。

完工後，公園局將接手內部改裝，包括安裝電視、拉設電線及鋪設地板，並採購器材、布置健身房、規畫課程與排班，預定2027年冬季開放。

會中居民也提出多項生活品質問題，包括廁所需高壓沖洗及翻修、非正式排球場、公園內公開飲酒及吸菸，以及出入口堆積樹枝和有機廢料等。當局承諾將高壓沖洗廁所，並會同公園執法人員及紐約市警取締違反公園規定的行為。

該區市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)辦公室表示，轄區公園許多問題源於公園局經費不足，鼓勵居民參與第七社區委員會公園及環境委員會會議，或響應紐約公園倡議組織(New Yorkers for Parks)推動的「公園1%」運動，爭取將市府預算的1%撥給公園。