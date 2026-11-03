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艾未未紐約新展 積木重現17年前成都遇襲

記者范航瑜╱紐約報導
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展覽核心作品「Illumination」創作於2019年，以大量細小的彩色玩具積木拼接而成。原型是艾未未2009年在成都一座電梯內以手機拍攝的照片。(取自Ai Weiwei Studio)

AI摘要

文章摘要整理：

艾未未在紐約推出個展「Illumination」，以積木重現成都遇襲自拍，並透過多種材料作品探討言論自由、權力與環境議題。

中國藝術家艾未未個展「Illumination」日前在曼哈頓雀兒喜的維托施納貝爾畫廊(Vito Schnabel Gallery)開幕，展出以玩具積木、中國古代陶器、軍裝、鈕扣及鑄鐵等不同材料創作的作品。其中，與展覽同名的大型積木拼畫，重現艾未未2009年在四川成都遭警方毆打後拍攝的自拍照，以個人經歷探討審查制度、言論自由與公民權利。展覽將持續至明年1月23日(周六)。

艾未未1980年代曾在紐約東村生活，早期藝術創作深受當地藝術環境影響。此次展覽是艾未未與該畫廊合作的第三次個展，作品橫跨傳統工藝與當代工業製品。畫廊表示，艾未未擅長將日常物品轉化為具有政治及社會意涵的藝術創作，透過重新組合不同材料，呈現個人自由、權力與人類處境等議題。

展覽核心作品「Illumination」創作於2019年，以大量細小的彩色玩具積木拼接而成，長約13呎、高逾10呎，原型是艾未未2009年在成都一座電梯內以手機拍攝的照片。畫面中，艾未未站在鏡子前自拍，身旁有他的友人、搖滾音樂人左小祖咒及一名隨行警員。手機閃光燈在畫面中央形成耀眼光點，成為作品名稱「Illumination」的視覺象徵。

這張照片背後是一段險些危及艾未未生命的經歷。2009年8月，艾未未前往成都，準備就維權人士譚作人案件出庭作證。譚作人曾調查汶川地震中遇難學生及校舍工程品質問題。艾未未當時表示，當地警方深夜闖入其入住的飯店房間，並毆打他的頭部。他隨後持續出現頭痛症狀，同年9月在德國檢查時發現顱內出血，接受緊急手術治療。

除積木作品外，此次展覽也呈現艾未未近年對自然形態的探索。他以鑄鐵材料模仿盤根錯節的樹根，利用精細工藝呈現接近真實植物的質感。部分作品取材自巴西的Pequi樹，另有樹根來自中國山區。畫廊指出，這些作品涉及森林砍伐、環境變遷，以及人類與自然之間的關係。

精華 FAQ

  • 個展名為「Illumination」，核心是一幅以彩色玩具積木拼成的大型畫作，重現他2009年在成都遭襲後自拍的照片，藉此回望個人經歷與政治處境。

  • 作品原型來自他2009年赴成都為維權人士譚作人案作證時的自拍照。當時他據稱遭警方毆打，後來又因顱內出血在德國接受緊急手術。

  • 展覽同時展出陶器、軍裝、鈕扣與鑄鐵等材料作品，特別是仿真樹根造型，分別觸及森林砍伐、環境變遷，以及人類與自然關係等主題。

曼哈頓

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