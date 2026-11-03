周英華珍藏11名畫將售 有沃荷、巴斯奇亞、凱斯哈林作品

此次展售的作品中，沃荷1984年創作的周英華肖像尤其受到關注。作品以雙聯畫形式呈現周英華的形象，表面覆蓋閃亮的鑽石粉。(© 2026 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc./Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York Photo: Josh White Courtesy Gagosian)

AI摘要 文章摘要整理： 周英華將在高古軒出售珍藏60年的11件藝術品，涵蓋沃荷、巴斯奇亞、哈林等名家為他創作的肖像與餐館主題作品。

華裔 餐飲名人、中餐館「Mr Chow」創辦人周英華(Michael Chow)，將出售其歷經60年收藏的11件藝術作品，包括安迪沃荷(Andy Warhol)、巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat)、凱斯哈林(Keith Haring)等當代藝術大師為他創作的肖像畫。這批作品將於14日（周六）在曼哈頓上東城的高古軒畫廊(Gagosian)公開展出並對外銷售，部分作品過去數十年一直陳列於他的餐館內。

高古軒畫廊日前宣布，將舉辦「朋友與傳奇：周英華收藏展」(Friends and Legends: The Collection of Michael Chow)，此前先在加州 比佛利山莊亮相，隨後移師紐約，展期至12月22日（周二），恰逢紐約秋季藝術品拍賣季。

現年87歲的周英華出生於上海，是京劇大師周信芳之子。13歲時赴英國求學，曾學習藝術與設計，年輕時一度希望成為畫家。1968年，他在倫敦開設第一家Mr Chow餐館，隨後於1974年進軍比佛利山莊，1970年代末在紐約開店。憑藉獨特的室內設計、餐飲風格和社交氛圍，Mr Chow逐漸成為歐美藝術家、電影明星及時尚界人士的聚會場所。

周英華表示，藝術與藝術家始終是他生命中的核心，「多年來能夠與這些珍貴作品共同生活，並與公眾分享，是極大的快樂。每件作品背後都有一段故事、一個餐桌上的位置，以及一份珍貴友誼。」

此次展售的作品中，沃荷1984年創作的周英華肖像尤其受到關注。作品以雙聯畫形式呈現周英華的形象，表面覆蓋閃亮的鑽石粉。巴斯奇亞1985年為周英華創作的肖像畫，同樣承載兩人的私人友誼。周英華回憶，當時他坐在畫家面前擔任模特兒，巴斯奇亞先畫出一幅極具力量的肖像，隨後卻幾乎不看畫布，直接以狂放的筆觸覆蓋原有畫面。

其他作品更直接將中餐館元素融入藝術創作。哈林1986年的「Mr. Chow as Green Prawns in a Bowl of Noodles」，將周英華畫成一碗麵中的三隻綠色大蝦，靈感來自餐館的招牌菜。藝術家埃德魯沙(Ed Ruscha)1973年的「Mr. Chow L.A.」，則使用蛋黃、黃豆醬、甜菜及椰奶等廚房食材作畫，將餐館名稱變成藝術作品。