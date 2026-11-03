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方育平「美國心」4K修復 重現80年代港人移民夢

記者劉梓祁╱紐約報導
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方育平1986年的作品「美國心」在完成4K修復後，入選第64屆紐約電影節「經典重...
方育平1986年的作品「美國心」在完成4K修復後，入選第64屆紐約電影節「經典重映」單元。(Bolton & Quinn提供)

AI摘要

文章摘要整理：

方育平1986年作品《美國心》經M+完成4K修復，並在紐約電影節重映；影片透過香港夫妻移民與婚姻故事，折射80年代港人對前途與美國夢的複雜想像。

香港電影新浪潮導演方育平1986年的作品「美國心」(Just Like Weather)，今年由香港M+博物館完成4K修復，並入選第64屆紐約電影節(NYFF)「經典重映」(Revivals)單元，近日舉行修復版全球首映。這部以香港年輕夫妻的婚姻與赴美移民為題材的電影，重現了1980年代香港人對前途的迷惘，以及「美國夢」與現實的落差。

紐約電影節形容，影片融合紀錄與虛構手法，探索婚姻關係與移民理想，同時呈現美國並非處處充滿機遇的現實。影片由利玉娟及陳鴻年主演，講述一對早婚的香港夫妻，在感情反覆、性格不合與家庭計畫的分歧中，猶豫是否移居美國。片中交織兩人的工作煩惱、生育抉擇，以及赴美後的經歷，將個人關係的不確定與時代變遷連結起來。

不同於一般劇情片，兩名主角以自身經歷為基礎演出，又穿插設計的戲劇情節。方育平使用16毫米攝影機記錄夫妻訪談，甚至親自出鏡提問，配合跳接剪輯及非線性敘事，模糊真實生活與電影表演的界線。

方育平在1987年香港國際電影節刊載的導演自述中表示，最初希望拍攝婚姻故事，但訪談逐漸帶出另一條線索，即當時香港人普遍關心的赴美移民。他形容，自己對夫妻生活「最重要的介入，是把他們帶到紐約」，迫使兩人面對長期猶豫的問題。

影片原中文片名「愛情強風訊號」，以變幻天氣比喻不穩定的情感，也折射香港在1997年主權移交前對未來的焦慮。M+指出，電影當年評價兩極，但其融合紀實與虛構的形式，已成為香港電影新浪潮的重要創作。

方育平1947年生於香港，曾赴南加州大學研習電影，返港後為香港電台執導「獅子山下」。他1981年的首部電影「父子情」獲首屆香港電影金像獎最佳電影及最佳導演，其後拍攝「半邊人」及「美國心」，持續探索社會寫實題材。

方育平1986年的作品「美國心」在完成4K修復後，入選第64屆紐約電影節「經典重...
方育平1986年的作品「美國心」在完成4K修復後，入選第64屆紐約電影節「經典重映」單元。(Bolton & Quinn提供)

精華 FAQ

  • 因為M+完成了這部1986年作品的4K修復，並入選第64屆紐約電影節「經典重映」單元，舉行全球首映，讓其以全新畫質重返國際舞台。

  • 電影以一對香港年輕夫妻的婚姻與赴美移民抉擇為主線，交織工作、生育與感情分歧，反映1980年代香港人對前途迷惘，以及對美國夢的期待與落差。

  • 方育平以16毫米攝影機記錄夫妻訪談，還親自出鏡提問，再結合設計情節、跳接剪輯與非線性敘事，模糊紀錄與虛構界線，凸顯作品的實驗性。

香港 移民

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