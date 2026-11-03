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新作「都靈之影」紐約首映 賈樟柯致敬電影 探索影像如何連結人心

記者劉梓祁╱紐約報導
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賈樟柯新作「都靈之影」紐約電影節首映，跨越中國和義大利兩國探尋電影與記憶。(NY...
賈樟柯新作「都靈之影」紐約電影節首映，跨越中國和義大利兩國探尋電影與記憶。(NYFF提供)

AI摘要

文章摘要整理：

賈樟柯新作《都靈之影》在紐約電影節首映，透過一名女子跨國尋夫的故事，結合皮影、手機影像與經典電影，探索影像如何連結人心。

中國導演賈樟柯新作「都靈之影」(Torino Shadow)近日入選第64屆紐約電影節(NYFF)「焦點短片」(Spotlight Shorts)節目，舉行北美首映。這部32分鐘的短片由趙濤主演，五條人樂隊成員茂濤、仁科參演，故事往返中國與義大利，從一名女子遠赴異國探望丈夫的旅程，延伸至對電影、時間與人際連結的思考。

影片從廣東一名女孩製作的皮影，連接到母親從都靈傳回的手機影像。趙濤飾演的女子原本期待與丈夫重聚，抵達後卻發現眼前人已變得陌生。隨著旅程出現意外轉折，她重新認識自己，也走近電影。皮影與手機影片並置，讓古老的光影遊戲與當代影像交流方式在同一段故事中相遇。

「都靈之影」源於義大利國家電影博物館(Museo Nazionale del Cinema)為25周年推出的「Torino Encounters」計畫，由博物館與賈樟柯藝術中心共同製作，今年先於坎城電影節「坎城經典」特別放映中全球首映。該計畫邀請導演以博物館、檔案及館藏為創作素材，並與都靈這座城市展開對話。

賈樟柯表示，他雖然拍電影，但首先是一名影迷，長久以來想拍一部向電影藝術致敬的作品，卻一直不知從何開始。2025年，博物館館長夏特里安(Carlo Chatrian)提出邀請，他立即接受，希望藉短片向電影及自己深愛的電影人表達愛意。

夏特里安表示，原以為賈樟柯只會在館內拍攝一兩場戲，收到劇本初稿後卻十分驚喜。故事圍繞地理距離，以及包括電影在內、能將人們連結起來的事物展開，也呈現博物館既保存電影記憶、又啟發新創作的角色。

除茂濤、仁科出鏡，影片接近結尾時響起樂隊歌曲「阿珍愛上了阿強」。短片亦透過文字引用多部經典電影，包括費穆「小城之春」、費里尼「大路」、和安東尼奧尼「夜」等。片尾還出現義大利導演莫瑞提(Nanni Moretti)作品「親愛的日記」(Caro Diario)中的摩托車之旅。

賈樟柯新作「都靈之影」紐約電影節首映，跨越中國和義大利兩國探尋電影與記憶。(NY...
賈樟柯新作「都靈之影」紐約電影節首映，跨越中國和義大利兩國探尋電影與記憶。(NYFF提供)

賈樟柯新作「都靈之影」紐約電影節首映，跨越中國和義大利兩國探尋電影與記憶。(NY...
賈樟柯新作「都靈之影」紐約電影節首映，跨越中國和義大利兩國探尋電影與記憶。(NYFF提供)

精華 FAQ

  • 這部32分鐘短片入選第64屆紐約電影節的「焦點短片」單元，並在當地完成北美首映；它先前也曾在坎城電影節「坎城經典」特別放映中全球首映。

  • 故事以趙濤飾演的女子赴義大利探望丈夫為主線，並將廣東女孩製作的皮影、母親從都靈傳回的手機影像並置，藉此呈現古老光影與現代影像的對話。

  • 賈樟柯表示自己想拍一部致敬電影的作品，片中也引用《小城之春》《大路》《夜》《親愛的日記》等經典；同時呈現博物館保存電影記憶、啟發新創作的角色。

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