林右昌紐約開講：美國AI競爭 需要台灣

林右昌法拉盛講座現場，主辦單位向參與民眾發放印有「洋流」字樣的沈伯洋競選小物。(記者許振輝╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 林右昌在紐約演講指出，AI競爭凸顯台灣在全球科技供應鏈的關鍵地位，也提醒台灣須同時面對資訊戰、產業轉型與台海安全等挑戰。

前台灣內政部長、前基隆市長林右昌11月1日在法拉盛紐約台灣會館舉辦專題演講，以「世界局勢與台灣前途」為題，分享今年赴美擔任智庫訪問學人的觀察。他表示，隨著美中競爭加劇及人工智慧(AI)產業快速發展，台灣在國際科技供應鏈 中的地位更加重要，美國社會對台灣的認識也明顯提升，但台灣仍須面對資訊戰、國際安全及產業轉型等挑戰。

林右昌今年赴華府印太安全研究所(IIPS)擔任訪問學人，期間走訪美國各地。他表示，過去不少美國民眾對台灣了解有限，但這次發現，許多人已能主動談及台灣民主、半導體產業及台海局勢。他認為，新冠疫情是台灣國際能見度提升的重要轉折點，近年AI競爭則進一步凸顯台灣的重要性。

「美國的AI競爭如果要贏，必須有台灣的力量，而且必須跟台灣一起做」，林右昌表示，台灣應對自身科技實力更有信心，也鼓勵海外台灣人向美國朋友介紹台灣在全球經濟中的貢獻。

談及台積電 赴美設廠，他認為這是企業全球布局的一環，不代表台灣半導體產業遭到掏空。他以「航空母艦」形容台積電，指出大型企業赴海外設廠，也能帶動台灣中小型供應商跟進，透過訂單及產業鏈合作拓展國際市場。

對於民眾關心台灣是否過度依賴半導體產業，林右昌表示，台灣必須維持在AI及高科技領域的競爭優勢，但不代表忽略傳統產業。他坦言，彰化水五金及螺絲等產業近年受到美國關稅政策及訂單變動衝擊，部分企業正嘗試結合AI、半導體技術，提高產品附加價值。

現場也有民眾詢問資訊戰問題，林右昌指出，資訊戰是灰色地帶行動的一環，俄羅斯與中國等國家透過不實訊息及資訊不透明的環境影響民主社會。他認為，對抗資訊戰的關鍵是迅速揭露資訊、提高透明度，因為錯誤訊息一旦廣泛傳播，事後澄清往往難以完全消除影響。

他也提到，AI技術讓網路帳號及訊息更容易大量生成，光靠監控帳號並不足夠，民主國家必須發展新的技術應對，同時兼顧言論自由。

在台海安全方面，有民眾關心中國若封鎖台灣，能源及藥品供應能否維持。林右昌回應，能源應變能力不能單看平時公開的天然氣儲備天數，緊急情況下還涉及資源調配及其他準備。他認為，海上封鎖也受到海象、時間長短及軍事部署等因素限制，並非容易執行。

他指出，新冠疫情也暴露全球供應鏈過度集中於中國的風險，藥品原料、無人機零組件等戰略物資，都需要逐步建立「非紅供應鏈」，即使成本較高，也應維持替代生產能力。

至於美國對中國的戰略方向，林右昌認為，美國兩大政黨都已意識到中國帶來的挑戰，而日本及其他印太國家近年也更加重視區域安全。他強調，台灣面臨的壓力仍大，但各國危機意識與準備程度已較過去提高。

前台灣內政部長、前基隆市長林右昌1日在法拉盛紐約台灣會館舉辦專題演講。(記者戴慈慧╱攝影)