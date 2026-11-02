地鐵7號線月台整修 工期再延5個月 工程費增至2.54億

皇后區7號線地鐵52街及69街車站往法拉盛方向的月台整修工程再度延誤。(記者戴慈慧╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： MTA在7號線皇后區兩站月台整修中發現更多鋼梁鏽蝕，工期再延5個月至2027年3月，總工程費也增至約2.544億，影響乘客通勤。

皇后區7號線地鐵 52街及69街車站往法拉盛方向的月台整修工程再度延誤，根據大都會 運輸署(MTA )最新文件，施工期間發現更多鋼梁鏽蝕問題，導致完工時間從原訂今年10月延至2027年3月，比原計畫晚約五個月，工程費用也從最初的2億1700萬元增加至約2億5440萬元，漲幅達17%。

根據紐約郵報報導，MTA在施工期間發現，支撐兩座車站月台的鋼梁另有22處嚴重劣化，需要額外修復，因此必須調整原有施工計畫，增加工程時間及費用。

MTA表示，部分鋼結構損壞隱藏在原有設施內，必須拆除或打開相關結構後，才能確認實際鏽蝕程度，難以在施工前完全掌握。

工程最初預算為2億1700萬元，此前已因施工順序調整及工期延長等因素增加3450萬元，最新發現的鋼梁問題又追加約280萬元，使總金額增至約2億5440萬元，較原預算增加約3740萬元。

這項工程自5月起影響7號線列車服務，往法拉盛方向的列車持續跳過52街及69街兩站。前往這兩站的乘客必須先搭車至較遠的車站，再轉搭往曼哈頓方向的列車折返，增加通勤時間。

依目前工程安排，往法拉盛方向的列車預計最快明年1月恢復停靠兩站，但整體月台修復工程仍須至3月才能完工。MTA的服務異動公告則將相關跳站措施列至明年春季，實際恢復停靠日期仍須以最新公告為準。

此次施工屬於MTA皇后區7號線車站更新計畫的一部分，主要針對老舊高架車站進行結構修復及設施改善，包括更新月台邊緣、樓梯、照明及監視設備，並改善乘客上下車環境。

不過，工程一再延長，且費用持續增加，也使施工時程及預算控管受到關注。乘客出門前可透過MTA官網或手機應用程式查詢最新停靠資訊，以免受到臨時施工影響。