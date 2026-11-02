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合併或關校？ 紐約公校招生不足 考驗曼達尼

記者曹馨元╱紐約報導
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隨著紐約市公校學生持續減少、小型學校激增，市長曼達尼和市教育局正面臨是否大規模合...
隨著紐約市公校學生持續減少、小型學校激增，市長曼達尼和市教育局正面臨是否大規模合併或關校的難題。(取自市長辦公室Flickr)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市公校學生持續下滑，小型學校激增，曼達尼政府正面臨合併或關校的抉擇，並需在節省資源與社區反彈間取得平衡。

隨著紐約市公校學生持續減少，招生不足的小型學校激增，市長曼達尼(Zohran Mamdani)及教育總監薩謬思(Kamar Samuels)面臨是否大規模合併或關校的難題。支持者認為，整合可節省行政成本、增加課程及課外活動，甚至促進校園融合，但也可能遭遇家長及教師反對。

Chalkbeat分析顯示，過去25年間，全市學生少於250人的公校由42所增至335所，教育局認為，低於這一規模的學校較難提供完整課程。而公校學生過去12年亦減少18萬7000人，目前約79萬人，未來十年預計仍將下降。

對於是否關閉或合併小型學校，薩謬思表示，不會由當局制定全市統一方案，而希望社區提出合併計畫。當局已在五個學區成立工作小組，但尚未公布擴展至全市的時間表。近期，學區總監已建議關閉哈林區一所高中及南布朗士一所初中。

目前困境部分源自前市長彭博(Michael Bloomberg)任內改革，當時市府關閉表現欠佳的大型學校，另設數百所小校；其後，開辦新校往往比關閉招生不足的學校容易，令小校持續增加。學生減少，行政職位卻未同步精簡；自2010年以來，校長增加11%至1610人，副校長增加31%至3518人。

市府自2020年延續預算保障，即使學生減少也不相應削減經費，令小校每名學生的支出上升。曼哈頓下城穆瑞柏格特姆商業職業高中(Murry Bergtraum High School for Business Careers)目前僅約90名學生，每名學生上學年平均獲逾4萬6000元經費，約為全市平均兩倍。

部分教育工作者認為，合併較直接關校溫和，學生及教職員也可一同轉入新校。已有案例顯示，合併可使學校族裔組成更均衡，並透過擴大規模提供更多高階課程。

每項合併或關校方案均須經教育政策小組(PEP)表決，家長代表要求市府不能只看人數，還須了解校情、評估其他方案，並確保學生獲得更好的教育機會。如何兼顧社區參與，及時處理數百所小校，將成為曼達尼教育政策的重要考驗。

精華 FAQ

  • 核心問題是學生人數持續下降，但小型學校數量卻快速增加，導致不少學校招生不足、課程不完整，行政與經費配置也出現失衡。

  • 教育工作者認為，合併通常比直接關校更溫和，能讓學生和教職員一同轉入新校，並可能擴大課程、活動與高階課程供給。

  • 他必須兼顧社區提出方案、家長與教師反對、以及教育政策小組表決等程序，同時還要處理數百所小校的整併時程與公平性問題。

曼達尼 公校 紐約市

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